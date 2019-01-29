重要節日安維工作首日起跑 高市仁武警方要治安平穩

重要節日安維工作首日起跑，高市仁武警方要讓市民可以安心過好年。(林雅惠翻攝)

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在仁武分局前面廣場，分局長梁東山除慰勉所有執勤人員外，並宣示動員仁武警、憲、民力，確保市民生命財產安全。(林雅惠翻攝)

108年加強重要節日安全維護工作於1月28日22時起展開，至2月11日24時止，為期15天，仁武分局於22時由梁東山分局長與仁武義警副中隊長王震宏、副中隊長林俊杰、副中隊長謝清焜、高雄憲兵隊李泓明主任、後備憲兵荷松協會王振華理事長及仁武區公所呂世榮區長共同主持校閱儀式，期許在共同協力下，達成「治安平穩，交通順暢、民眾安心」三大目標，確保在長達9天的春節期間，讓市民可以安心過年。

28日22時在仁武分局前面廣場，分局長梁東山親自主持重要節日首日警、憲、民力校閱典禮，除慰勉所有執勤人員外，並宣示動員仁武警、憲、民力，確保市民生命財產安全的堅定態度。

受校隊伍由警察、義警、憲兵及巡守隊等70名維安警民力編成，分局長於校閱時逐一檢視服儀，且不時趨前叮嚀注意執勤保暖，校閱後，受校部隊循中正路分向出發威力巡邏，彰顯各單位「衝破難關、左右開花、成效豐碩」的旺盛企圖心。

分局長梁東山除鼓勵打氣外，也對受校人員壯盛隊容及高昂士氣表示肯定，更期勉全體執勤人員，應秉持「同理心」的一貫服務精神，以「專業執法、真誠服務」、「服務用心、貼近民需」為目標，務本踏實地執行「防竊、防搶、掃黑、肅毒、打詐、掃賭」等重點工作，積極維護社會安全與秩序。

(中時 )

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