盧秀燕訪香港 立馬旋風回台拚市政

盧秀燕特準備一座祥龍造型的玉石雕刻，題上「龍騰虎躍安商富業」作為賀詞，希望大家財源滾滾，鴻圖大展。（台中市政府提供）

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香港中華出入口商會28日晚間在香港會議展覽中心舉辦第34屆會董就職典禮，市長盧秀燕（右九）也應邀出席！（台中市政府提供）

香港中華出入口商會28日晚間在香港會議展覽中心舉辦第34屆會董就職典禮，市長盧秀燕也應邀出席，不僅與現任香港特別行政區行政長官林鄭月娥在內貴賓一同於典禮大合照、舉杯歡慶，也是唯一受邀致詞的贈禮嘉賓；盧秀燕特別以新任會長林龍安的姓名為發想，致贈祥龍造型的玉石雕刻，更題上「龍騰虎躍安商富業」作為祝賀。

盧市長昨天晚上受邀出席香港中華出入口商會會董交接典禮，商會會員出席狀況十分踴躍，現場冠蓋雲集；包括香港特區行政長官林鄭月娥、福建省副省長鄭新聰，以及多名企業家都出席與會。盧秀燕抵達會場時，司儀也特別介紹台中市及盧秀燕，並與所有貴賓一同大合照，舉杯恭賀新任會長林龍安就任。

商會向台中市東勢區農會採買的2200盒茂谷柑禮盒，也都逐一致贈給在場出席的會員們，因適逢農曆春節將到，外型圓滾豐潤、表皮鮮橘無暇，而內在右水嫩多汁的東勢茂谷柑，獲得不少商會會員的喜愛。

盧秀燕是唯一一位受邀在典禮上致詞的贈禮嘉賓，她在致詞時恭喜商會，擁有一位很好的領導人，並讚許林會長不僅是成功企業家，還奉獻心力造福香港、台中的經濟，而市府也以其姓名，特別準備一座祥龍造型的玉石雕刻，並題上「龍騰虎躍安商富業」作為賀詞，希望大家財源滾滾，鴻圖大展。

在結束商會會長交接典禮的行程後，盧秀燕隨即趕往機場，搭乘深夜的班機返回台中，以出席今日在豐原區舉行的行動市政會議。

(中時 )

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