不整頓前市府官僚 韓國瑜被警告當心變馬英九第二

2019年01月29日 10:29 中時電子報 邱珮畇

前總統馬英九（後）。(中央社)

九合一大選前，館長曾與韓國瑜合體直播，創造超高熱度與話題性，但日前館長卻在直播當中點名高雄市長韓國瑜，他辦活動遭高雄體育處刁難，痛罵，「高雄市政府就是垃圾」。前立委蔡正元在臉書警告韓國瑜，用了陳菊遺留的官僚不大力整頓，結果大概就是敵友不分，變成馬英九第二。

選前和韓國瑜直播創造超高網路熱度的館長，日前在臉書直播時點名韓國瑜，他自費百萬舉辦健力國手權的比賽，卻遭到高雄市政府體育處刁難，更因此痛罵，「高雄市政府就是垃圾」。

前立委蔡正元在臉書說，韓國瑜要小心，不要變成馬英九第二。他說，韓國瑜用了陳菊遺留的官僚，不大力整頓會造成什麼結果，大概就是馬英九第二。

蔡正元說，馬英九大力拉拔陳水扁人馬，也沒大力整頓，結果敵不敵，友不友。再亮的明星光環，也會被磨得掉漆。

底下網友留言「溫良恭儉不能讓」、「蔡委員，這個我有保留啊。那是不是只要館長歡喜，高雄就是好政府」、「館長一兩次沒搞清楚狀況開罵就算了!有小編，有不少員工的他，再不知道如何確認消息來源管道，那真的只有鄙視他囉!」、「敵友不分，兵家大忌。」、「日久見人心，最終誰才是垃圾」、「許立明離開前就塞滿他的人馬，一時半載動不了」、「蔡英文上任所有前朝政務官員全部換掉。」

(中時電子報)