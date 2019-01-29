關門危機暫緩 川普國情咨文演說有著落了

2019年01月29日 10:28 中時電子報 馮英志

隨著川普妥協通過為期三周的沒有圍牆經費在內的預算案，美國聯邦政府停擺暫時告一段落，不僅近80萬名公務員生計暫時有了著落，川普先前因政治僵局而被延期的國情咨文演說也重新定案。美國眾議院院長裴洛西28日表示，已邀請川普於下月5日發表國情咨文演說。

NEWS: Speaker Pelosi has invited President Trump to give #SOTU address on February 5, 2019 in the House Chamber. pic.twitter.com/5C4m0b4gAc — Drew Hammill (@Drew_Hammill) 2019年1月28日

綜合外電報導，裴洛西（Nancy Pelosi）在寫給川普的信中表示，邀請川普於 2月5日來到眾議院，在國會聯席會議發表國情咨文演說。裴洛西原本邀請川普於1月29日發表演說，但以政府關門，恐有安全疑慮為由而取消邀請，直到政府恢復運作為止；而不滿表演機會被取消的川普不甘示弱，正當18日裴洛西準備出訪中東時，川普臨時取消她的班機，反將一軍。

川普與裴洛西雙方鬥法愈演愈烈，但政府停擺不僅代價超過圍牆本身，更讓紐約拉瓜第亞機場（La Guardia）因航空管制人員不足而機場大亂，政府停擺已嚴重威脅維護國土安全，川普不得不讓步妥協，讓裴洛西獲得上任後首勝。不過川普也揚言聲稱，若參眾兩院未能達到圍牆共識，他將再次讓政府關門，甚至祭出進入國家緊急狀態。

根據獨立的國會預算處（Congressional Budget Office）同日公布的報告，政府會追補薪資給員工，但聯邦政府局部停擺一個多月，對美國經濟造成110億美元（約新台幣3416億元）的損失。

(中時電子報)