獨／鬆口與蘇晏霈投緣 王建復：是理想型女友

2019年01月29日 12:27 中時 洪秀瑛

王建復鬆口說感情觀。（陳俊吉攝）

王建復自覺對兒子很愧疚。（陳俊吉攝）

王建復最近剛拍完大愛戲，休假時間多陪伴家人。（陳俊吉攝）

王建復有空就會帶兒子出遊。（王建復提供）

王建復前年拍八點檔《幸福來了》和蘇晏霈傳假戲真做，去年中在殺青酒上被民視高層爆料是一對，但2人稱「沒在一起、只是朋友」。再談宛如「家人」的蘇晏霈，王建復說，順其自然，對未來發展可能性不敢強求，如果有交往，一定開心和大家分享，「現階段沒想那麼多，目前把孩子放第一位。」

他誇傻大姊個性的蘇晏霈對家人十分孝順、為人大器、對朋友也有義氣，彼此很投緣，是他心目中「理想型女友」，但真要談一段感情，他自己有所考量，鬆口說原因：「每個人都有自知之明，因為我有一段過去、有小孩，加上社會歷練，所以看得事情和想得事情比以前更透一點、更遠一點，就算要跟她在一起，也要看她有沒有一樣的想法或她家人願不願意。」

王建復10年來在民視拍了7檔長壽劇，累積收入可觀，去年底為了兒子的學區，在新店買了一間上千萬房。他回想當年和前妻離婚後，把5歲兒子「棋」從新加坡帶回台灣，這些年因忙於工作鮮少陪伴，覺得對兒子十分虧欠，夜深人靜仍時常偷偷掉淚。兒子轉眼已12歲，個性貼心又早熟，曾在睡前對他說：「把拔，我很喜歡這個新家，謝謝你。」讓他感動不已。

兒子曾以小大人口吻問他：「你做這工作開心嗎？」他回「老實說，又愛又恨」，兒子天真地說，不開心是不是因為不能陪他，開心是不是因為有錢可以買房，「他真的很聰明，跟我是一面鏡子，我小時候怎麼樣，他小時候就怎麼樣，是一個對自己沒信心也沒安全感的小孩，他剛回台灣連水都會怕，怕淋雨、怕游泳」，後來他帶兒子一起練詠春拳，除了自我防衛、修心性，也藉此提升兒子自信心。

他自覺幸運，演藝收入比雙薪家庭好很多，也有姊姊幫忙照顧兒子，但生活上其實和多數父母同樣都會面臨親子問題。有次他看兒子沉迷於iPad，功課又退步，他斷了理智線，氣呼呼拿起iPad差點摔下去，「我如果做這動作，他以後會學，最後沒摔；有次在他屁股打了一下，五個手指印就像如來神掌，他爬都爬不起來，其實我很謝謝兒子鍛鍊我的EQ，是我人生中的老師。」

他坦言前妻日前來台探望兒子，「我就是把兒子照顧好，讓她無後顧之憂」，他與前妻共同監護，接下來有可能安排兒子回新加坡念書。他發現兒子有表演慾，「他看我在節目中唱歌唱不好會糾正，有時會拿Video或手機錄一段Rap，還告訴我想當YouTuber」，他不鼓勵兒子走演藝圈，「這條路很辛苦，如果能有更好成就，比如當銀行家、醫生、律師當然更好。」

(中時 )