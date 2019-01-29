NBA》柯瑞與考辛斯聯手 勇士擊潰溜馬奪11連勝

考辛斯22分本季新高，幫助勇士在客場擊潰溜馬，勇奪11連勝。(美聯社)

友善列印
中時電子報

勢如破竹的金州大軍，今天開往印第安納挑戰溜馬，史提芬柯瑞半場豪取23分，「表弟」考辛斯全場貢獻22分，勇士132比100擊潰主場球隊，勇奪11連勝、客場10連勝。

此役可說是一場大屠殺，卓雷蒙格林輪休，勇士舞星戰線變成四巨頭合體，首節在柯瑞的領軍下打出40比22攻勢，半場結束前柯瑞又飆進槍響特大號三分球，勇士在第三節將領先差距擴大到30分以上，第四節四巨頭樂得在場邊當起啦啦隊，最終大贏32分，打得主場球迷鴉雀無聲。

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勇士從1月6日擊敗國王之後就不曾嘗到敗績，這波客場5連戰全勝而歸，挾著11連勝氣勢穩居西區龍頭寶座，上一次在客場落敗是在去年12月20日不敵爵士。

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柯瑞下半場只打了11分鐘，全場13投10中，三分球8投6中，攻下兩隊最高26分、6籃板、3助攻，考辛斯上場25分鐘，22分本季新高，杜蘭特與克雷湯普生分別貢獻16分，替補中鋒魯尼挹注15分。

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勇士全場投籃命中率高達54.1%，比主場應戰的溜馬多了11.5%，幾乎是兵不血刃的帶走勝利。溜馬主將歐拉迪波受傷整季報銷，雖然仍暫居東區排名第三，但後勢岌岌可危。

(中時電子報)

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