搶到韓國瑜紅包樂翻 韓粉炫耀：老婆一小時後抽到iPad

搶到韓國瑜紅包樂翻，韓粉炫耀:老婆一小時後抽到iPad。(韓國瑜後援會)

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中時電子報
搶到韓國瑜紅包樂翻 韓粉炫耀：老婆一小時後抽到iPad。(韓國瑜後援會)

春節將到，高雄市長韓國瑜最近忙著四處發紅包，有民眾提早6、7個小時就守在現場排隊，拿到的人瞬間樂翻天了！還有韓粉昨天在「韓國瑜後援會」，大讚韓總紅包有效!要大家快去搶，他下午4點多搶到，隔一小時老婆在尾牙抽中iPad，真心不騙!其他韓粉也笑翻說，韓總果然是財神爺!

高雄市長韓國瑜28日在燕巢橋頭發放兩千個紅包，有民眾提早6、7個小時就守在現場排隊，很多人拿到紅包的瞬間樂翻天了！場中也直擊到許多韓國瑜被「吃豆腐」畫面，他的禿頭是粉絲們想摸一把的突襲目標。

但韓國瑜跑行程發放春節紅包，卻不幸傳出手腕被拉傷的消息。九合一大選時，他的大型造勢活動，也傳出有些人會在進場時暗中架拐子想讓韓國瑜受傷，甚至有人放耳語拍頭能帶來好運，拔他一根頭髮會發大財之類，另外還有攻「下三路」的陰招。

為了避免韓國瑜受傷，國民黨發言人洪孟楷也呼籲：真愛韓總，請堅守「四不一沒有」。就是「不自拍、不停留、不握手、不摸頭」的四不，讓韓總沒有受傷之虞，親手發放紅包，給予市民滿滿祝福！

韓國瑜紅包魅力無邊，有韓粉昨天在「韓國瑜後援會」大力分享「趕快去搶韓總紅包，我昨天下午四點多拿到，隔一小時我老婆尾牙抽到IPAD，真心不騙，有效!」消息一出恐怕讓韓國瑜紅包更加搶手，底下韓粉也笑翻留言「好讚喔!!!市長是財神爺!」、「果然發大財」。

(中時電子報)

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