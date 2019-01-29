新北平安送暖 UNIQLO衣物助弱勢

2019年01月29日 11:05 中時 葉德正

今年春節9天連續假期，新北市政府推出「春節不打烊貼心服務」，轄內160個派出所提供實物平安袋，以及結合68座宮廟、寺院供應熱食，另包含新希望關懷中心、街友關懷、UNIQLO暖心衣物、馬上關懷及急難救助等服務，要讓民眾在豬年「豬福滿滿」。

新北市長侯友宜表示，去年春節假期長達6天，於市府及各派出所備有1800份平安袋並且全數發放完畢，另員警協助民眾緊急採買民生物資，如嬰兒奶粉、棉被、禦寒外套等共協助64個家庭，貼心的服務，贏得民眾好評。

侯友宜說，今年春節，社會局再度準備好2000份平安袋物資，聯合民政局的宮廟熱食服務，以及警察局全市各派出所駐點，提供各項服務，主要希望能深入各地，能讓有需要的民眾，都可以就近獲得幫助。

侯友宜說，今年更募集春節不打烊單位一起共襄盛舉，增加「衛生福利部台北醫院及元亨寺台北講堂」作為平安袋發放據點，讓到宮廟、醫院求助民眾也能近便獲得服務，更為全國首創。

侯友宜也說，感謝UNIQLO提供400件品質良好的男女衣物，讓民眾過年衣服也可以換新、也提供有求職需求的失業民眾有體面的衣服可以求職，一同協助辛苦人，有需求民眾可至市府2樓新希望關懷中心。

社會局長張錦麗表示，春節不打烊貼心服務，其中「新希望關懷中心」設在市府2樓，在年假期間每日8時至18時仍有專人值班服務，協助遭遇急難事件的弱勢民眾，能及時獲得資源，設籍外縣市的弱勢民眾如要返鄉缺乏車資，亦可向中心或就近向各地派出所申請，讓民眾得以順利返鄉過年，也可撥打1957服務專線。

民政局表示，於春節期間境內共計有68座宮廟、寺院，從除夕夜到農曆正月16日，均分別有供應平安餐及熱食，詳細資訊會公布在市府網站。

(中時 )