境外生在台頻出狀況 教部優化輔導機制

2019年01月29日 11:04 中時 林志成

台灣近年大量招收境外生，但他們來了卻人生地不熟，學習及生活受到委屈不知向誰求助。對此，教育部決定自今年起優化境外生輔導機制，包括建置境外生專屬網頁及意見信箱、服務專線、跨部會通報網路平台及辦理座談會等，建立友善境外生的環境。

根據教育部統計，107年大專院校境外學生（學位生及非學位生，含外國學生、僑生及陸生等）在台留學或研習人數達12.7萬人，較前一年增加約9000人，占所有大專院校在學學生人數的10％。

近年新南向國家學生來台讀書的相當多，但卻也頻生問題，引發社會關注。舉例來說，康寧大學招收斯里蘭卡學生、醒吾科大招收印尼學生，學生在打工時遭遇如超時工作等不當待遇，常求助無門，衍生不少問題。

面對此問題，教育部決定今年起優化境外生輔導機制，讓他們遇到問題時，知道如何取得協助。教育部並已將這些輔導機制製成民眾版及學生版懶人包，有興趣者可上網（www.nisa.moe.gov.tw）參閱或下載。

首先，教育部於境外生輔導辦公室網站新闢輔導專頁，提供相關法規資訊，在台就讀期間常見問題之Q＆A及各主管機關／單位諮詢管道，並設置可於線上立即填送意見信箱，由專人回復及協助處理。

其次，教育部提供境外生服務專線(0800-789-007)，設置中、英、越南、印尼語服務專線於周一至周五上午9時至下午5時由專人接聽(印尼語及越南語另有專業翻譯)，協助及時解答學生問題，非上班時間也有語音答錄服務，學生可留下想詢問的問題、建議或陳情、檢舉案件及聯絡資訊，於上班時間由專人優先處理。

教育部並已邀集外交部、勞動部、內政部、僑務委員會及境外生辦公室等組成平台並建立輔導通報、協處回應流程相關機制。教育部也將邀請各部會舉辦境外生座談會，並透國實際訪視，讓境外生更深入了解與其在台就學期間切身相關的問題，面對面解答學生在台求學及生活的疑問。

(中時 )