228疏運高鐵加開177列車 後天凌晨起開搶

台灣高鐵公司今（29）日宣布，將在2月27日至3月4日期間，加開177班次列車。（報系資料照）

友善列印
中時

今年的228和平紀念日共有4天連假，台灣高鐵公司今（29）日宣布，將在2月27日至3月4日期間，加開177班次列車，包括南下82班、北上95班，6天疏運期間共提供1016班列車，後天（31日）凌晨0點起開放訂票。配合連續假期，2月23日調整為補班日，高鐵也在當日加開2班次北上列車，即日起開放購票。

高鐵公司指出，2月23日加開的兩台北上列車發車時刻皆為上午6點45分，停靠站別分別是左營、台南、嘉義、雲林、彰化、台中、桃園、台北、南港與台中、苗栗、新竹、桃園、板橋、台北、南港，自由座車廂分別有3節與7節。

高鐵公司表示，和平紀念日疏運期間維持提供「大學生優惠」與「早鳥優惠」，總計共有315班次列車適用早鳥優惠，約佔總班次數的31％，旅客只要在搭車日前5到28天購票，就有機會享有早鳥65折、8折、9折優惠。

此外，疏運期間仍適用「標準車廂卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「25人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用。屆時各車次都將提供3到5節的自由座服務，旅客若持定期票、回數票或悠遊卡等，都可直接感應進站搭車。

高鐵公司提醒，為避免搶不到票，旅客應盡快開始訂票，本周四凌晨0點起，可透過「TExpress」手機購票系統、高鐵合作之便利超商、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購和平紀念日疏運期間與補班日所需的車票。

(中時 )

境外生在台頻出狀況 教部優化輔… 24歲直播主想甩爆牙 苦苦尋得佛…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。