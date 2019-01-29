228疏運高鐵加開177列車 後天凌晨起開搶

2019年01月29日 10:55 中時 李宜秦

今年的228和平紀念日共有4天連假，台灣高鐵公司今（29）日宣布，將在2月27日至3月4日期間，加開177班次列車，包括南下82班、北上95班，6天疏運期間共提供1016班列車，後天（31日）凌晨0點起開放訂票。配合連續假期，2月23日調整為補班日，高鐵也在當日加開2班次北上列車，即日起開放購票。

高鐵公司指出，2月23日加開的兩台北上列車發車時刻皆為上午6點45分，停靠站別分別是左營、台南、嘉義、雲林、彰化、台中、桃園、台北、南港與台中、苗栗、新竹、桃園、板橋、台北、南港，自由座車廂分別有3節與7節。

高鐵公司表示，和平紀念日疏運期間維持提供「大學生優惠」與「早鳥優惠」，總計共有315班次列車適用早鳥優惠，約佔總班次數的31％，旅客只要在搭車日前5到28天購票，就有機會享有早鳥65折、8折、9折優惠。

此外，疏運期間仍適用「標準車廂卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「25人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用。屆時各車次都將提供3到5節的自由座服務，旅客若持定期票、回數票或悠遊卡等，都可直接感應進站搭車。

高鐵公司提醒，為避免搶不到票，旅客應盡快開始訂票，本周四凌晨0點起，可透過「TExpress」手機購票系統、高鐵合作之便利超商、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購和平紀念日疏運期間與補班日所需的車票。

(中時 )