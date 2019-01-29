24歲直播主想甩爆牙 苦苦尋得佛系隱型矯正

24歲直播主葉小姐為了想成為微笑系美女，苦苦尋求找到牙醫師柯百俞以她較能負擔起的費用開始進行隱形矯正。（馮惠宜攝）

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台中一名24歲女模葉小姐近年轉型做直播主，外型出眾的她，卻苦於有一口兔牙和排列不整齊的牙齒，她希望透過近年流行的隱形矯正還她微笑曲線，但礙於價格昂貴，讓她一直無法如願，近期透過粉絲介紹終於找到較平價的隱形矯正，開始她的矯正之路，她也直說這牙醫師真是佛心來的。

葉小姐說，每當在直播頻道上和觀眾聊天、互動時，總會看到螢幕上自己稍亂的牙齒，對此特別在意，使得她笑時總是歪著嘴，但由於工作必須展現自己外表，礙於傳統矯正戴「大鋼牙」會影響模特兒工作，而隱形矯正價格高昂，令人卻步。後來有熱心粉絲向她分享，才得知坊間竟有醫師自行鑽研，讓有需求的患者可用傳統矯正價格就能進行隱形矯正。

台中開業牙醫師柯百俞經五年的自行研發MIT隱形矯正，並許得衛生署核可，平價透明牙套，兩周換一副，適合想微調牙齒的患者。

柯百俞說，隱形矯正大略步驟，是先透過3D口腔掃描機，建立患者口腔立體模型，模擬矯正過程動畫，確保患者滿意治療成果，再製作隱形牙套，患者可在24小時內取得牙套、開始進行矯正，只要按照醫師指示回診、更換牙套，約1至2年即可將牙齒排列整齊。

許多人對矯正的觀念，還停留在「讓牙齒變美」，而柯百俞說，其實將牙齒排列整齊，也能讓牙齒清潔更容易，減少牙周病、蛀牙的風險；期望透過台灣製造的隱形矯正系統，降低矯正門檻，提升民眾口腔健康與牙齒美觀。

(中時 )

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