24歲直播主想甩爆牙 苦苦尋得佛系隱型矯正

2019年01月29日 11:01 中時 馮惠宜

台中一名24歲女模葉小姐近年轉型做直播主，外型出眾的她，卻苦於有一口兔牙和排列不整齊的牙齒，她希望透過近年流行的隱形矯正還她微笑曲線，但礙於價格昂貴，讓她一直無法如願，近期透過粉絲介紹終於找到較平價的隱形矯正，開始她的矯正之路，她也直說這牙醫師真是佛心來的。

葉小姐說，每當在直播頻道上和觀眾聊天、互動時，總會看到螢幕上自己稍亂的牙齒，對此特別在意，使得她笑時總是歪著嘴，但由於工作必須展現自己外表，礙於傳統矯正戴「大鋼牙」會影響模特兒工作，而隱形矯正價格高昂，令人卻步。後來有熱心粉絲向她分享，才得知坊間竟有醫師自行鑽研，讓有需求的患者可用傳統矯正價格就能進行隱形矯正。

台中開業牙醫師柯百俞經五年的自行研發MIT隱形矯正，並許得衛生署核可，平價透明牙套，兩周換一副，適合想微調牙齒的患者。

柯百俞說，隱形矯正大略步驟，是先透過3D口腔掃描機，建立患者口腔立體模型，模擬矯正過程動畫，確保患者滿意治療成果，再製作隱形牙套，患者可在24小時內取得牙套、開始進行矯正，只要按照醫師指示回診、更換牙套，約1至2年即可將牙齒排列整齊。

許多人對矯正的觀念，還停留在「讓牙齒變美」，而柯百俞說，其實將牙齒排列整齊，也能讓牙齒清潔更容易，減少牙周病、蛀牙的風險；期望透過台灣製造的隱形矯正系統，降低矯正門檻，提升民眾口腔健康與牙齒美觀。

(中時 )