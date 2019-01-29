影》為什麼女網選手打球可以一直尖叫？

2019年01月29日 10:56 中時電子報 盧品青

2014年終賽，莎拉波娃vs沃茲妮亞奇。(youtube/WTA頻道)

大坂直美勇奪澳網冠軍成為新科球后，球迷總算可以讓自己的耳根清靜一下。為什麼有些女生打球這麼吵呢？大坂直美竟因這個奇怪的理由更加受歡迎，她打球是沒聲音的，令人對她的啟蒙教練肅然起敬。

女網選手一邊打球一邊尖叫的問題，很早以前就引起WTA(女子職網協會)官方的注意，明確指出「如果選手的尖叫聲違反競賽精神，就會遭受罰分。」不過沒人被罰分，畢竟尖叫的選手太多，已經到了法不治眾的程度，WTA只是單純授權丟給裁判去處理。白俄羅斯女將阿薩瑞珂(Victoria Azarenka)著名的大嗓門來自於幼年訓練，她說自己不尖叫就無法擊球。

說到尖叫聲自然沒人比得上莎拉波娃(Maria Sharapova)，如果真的要罰分，第一個被罰的肯定是她。沃茲妮亞奇(Caroline Wozniacki)十分討厭對手的叫聲，她向裁判抗議過對手吼聲太大，裁判當然不管。最後沃妹自己也開始叫，而且是比較獨特的兩段式叫聲，和球王喬柯維奇(Novak Djokovic)一樣。

小威廉絲(Serena Williams)早年也愛吼叫，不過比較沉，像在揍人的聲音。低吼聲總算還是比高頻的尖叫聲容易入耳，男子選手「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)可作為代表人物。費德勒(Roger Federer)自己是無聲的，他就曾抱怨納達爾的低吼令人分心。因為納達爾的吼叫是不連貫的，他有時候叫，有時候很安靜，有時特別大聲，干擾對手擊球節奏。

有選手認為吼叫聲是一種作弊行為，每個人擊球時都需要極高專注力，很難說不會受到對手的叫聲影響。WTA官方表示「會叫的選手開始變少了」，他們仍寄望透過選手自律來解決。相比之下大坂直美沒這些毛病，跟費德勒比較像，她力量很大但不粗壯，擊球有勁但很安靜，球迷很高興迎接這位新球后誕生。

(中時電子報)