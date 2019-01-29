12年前吸金4千萬來台被擄 馬國男再入境被逮

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美商「88invest.com」台灣區負責人、馬來西亞籍男子劉進福，涉嫌於2006年間打著打著天天領利息的旗幟吸金，1年吸金逾4000多萬元，2007年4名不滿被詐騙的會員趁劉來台時，擄走劉男拘禁5天，要求劉籌措500萬元，最後拿劉的提款卡領走80萬元，劉被警方救出後即出境未歸，遭通緝逾11年，劉男去年再入境被逮。台北地檢署今依違反銀行法起訴劉男。

檢方調查，劉進福是美商「88invest.com」(88網路公司)台灣區負責人，在2006年至2007年1月間在台召開說明會招攬會員，參加該公司以日計算紅利及回饋金之投資致富方案。

88投資公司打著天天領1.6％、2個月快速回本的旗幟，以高達320％的獲利作餌，招攬數百名投資者掏錢，1年時間以老鼠會方式吸金逾4000多萬元。

但4名投資88公司60萬元、100萬元的會員，不滿88公司自2006年12月間，就未依期發放紅利，劉進福也在國外未出面處理，獲悉劉2007年1月8日入境，即在同年1月10日晚間圍堵劉男，並強押劉上車至某旅社拘禁，要求劉男籌措500萬元才讓他離境。

之後，劉交出提款卡，讓會員提領80萬元，並被迫寫下8份「保證投資88投資之e-gold點數，保證回收5萬點」保證書，直至1月15日警方獲報前往查訪，才將劉救出。

4名擄人的會員，最後被依妨害自由罪判刑拘役29日，得易科罰金2萬9000元確定。至於劉進福被救出後，即出境未歸，遭北檢依違反銀行法發布通緝，劉去年再入境被航警局逮捕送辦，北檢今依法起訴。

(中時 )

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