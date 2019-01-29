學生寒假大量使用社群平台 教育部提醒避免洩漏個資

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現在是寒假期間，許多學生將時間花在上網及玩手機上，並大量使用社群平台和朋友互動。教育部今天呼籲家長，有必要教導孩子使用社群網站時，應先了解及遵守網站的相關使用規範，避免洩漏個人資訊或資訊遭盜用。

學童網路使用的隱私保護是近年來全世界兒少保護所重視的議題，社群網站的平台業者及軟體業者，對於使用其服務的會員也都設有申請的年齡限制，大多要求13歲以上才能註冊使用平台的服務。

教育部106年「台灣中小學學生網路使用行為」現況調查報告指出，我國中小學學生上網最常進行的活動前三名為玩網路(手機)遊戲、看網路上分享的影片及使用社群網站，學生也非常習慣使用社群網站、從網路取得訊息等。該調查也發現多數學生都能感受資訊隱私遭受侵害的可能性與嚴重性。

因此，教育部提醒家長應注意孩子寒假期間網路使用的安全，例如：在社群網站分享各式訊息時，應瞭解社群網站所提供的隱私與安全設定，確認訊息是僅供特定人觀賞還是設為公開；若資訊遭人盜用時，可向網站管理者檢舉盜用問題，及透過相關軟體清除竊取個資的設定。

教育部致力於孩子網路使用安全的教導與推廣，也開發各式議題的教材供教師及家長使用，例如：中小學網路素養與認知網站（https：／／eteacher.edu.tw／）針對網路隱私議題開發「誰用了我的帳號」、「驚爆危機」及「凱凱國王的新衣」等動畫，讓學生知道在使用網路時應該注意的隱私安全及如何保護個人資料。希望在假期期間家長可多利用教育部的資源與孩子一同安全合宜地暢遊網路世界。

(中時 )

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