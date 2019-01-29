為寵物祈求平安 中和受鎮宮推寵物平安燈

新北市中和區受鎮宮近年來也推出寵物平安燈，限額88盞，每年都有不少飼主前往點燈，替寵物祈求新的一年平安。（葉書宏攝）

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民間習俗會在元宵節前會到廟宇點光明燈、安太歲，由於農曆年將至，各廟宇掀起一波點燈熱潮，除了為人提供點燈服務外，新北市中和區受鎮宮近年來也推出寵物平安燈，限額88盞，每年都有不少飼主前往點燈，替寵物祈求新的一年平安。

中和受鎮宮位於烘爐地附近，成立於1986年，亦是相當知名的求財聖地，供俸濟公活佛、正武財神、虎爺等，全台擁有不少信徒。值得一提，宮內還有「寵物平安燈」，只要告訴廟方寵物的生日和名字，就能點燈為寵物帶來好運。

中和受鎮宮表示，全台擁有寵物平安燈的廟宇並不多，近年來飼養寵物民眾越來越多，有些飼主甚至將寵物當作自己的小孩，農曆春節期間，除了替家人祈求平安外，飼主也希望寵物可以健康、平安，因此，才會推出寵物平安燈服務。

一盞平安燈一年600元，限額88盞，點燈的飼主以飼養貓、狗居多，另外，還有兔子、烏龜、小鳥等，無論哪種寵物都是飼主家中的一份子，飼主們最大的心願都是希望寵物可以健康、長久陪伴。

陳姓飼主說，飼養愛犬4年多，得知寵物平安燈後相當開心，希望可以藉由點燈的儀式，讓牠可以陪伴自己久一點。

新北市雙和宗教民俗文化協會理事長翁敏杰指出，燈是元神的代表，點燈意義是要照亮自己的元神，光明燈有如航海中的燈塔，指引人生光明方向，亦有趨吉避凶的意義存在。

(中時 )

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