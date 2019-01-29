朱立倫VS蔡英文　他指小英只要追上「這百分點」就能贏！

總統蔡英文。(林郁平攝)

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中時電子報
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2020總統大選即將開打，目前外界最受關注就是台北市長柯文哲是否會出馬參選，將會和總統蔡英文及前新北市長朱立倫形成三足鼎立狀態。但有民調調查結果顯示，如果在只有朱立倫和蔡英文雙雄對決下，蔡英文雖然依舊處於落後狀態，但只要蔡追上朱立倫5%，蔡英文不是沒有贏的機會。

《美麗島電子報》最新民調顯示，2020總統大選若是柯文哲對上蔡英文和朱立倫，柯文哲支持度為36.4％，位居第一，而朱立倫為29.0％，蔡英文只有14.7。但若是只有朱立倫對上蔡英文，有39.8％支持朱立倫，30.3％支持蔡英文，雙方差距9.5％。

對此，在資深媒體人蔡詩萍主持的廣播節目《POP撞新聞》上，《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，蔡英文支持度提高，就是因為大陸習近平於北京人民大會堂舉行《告台灣同胞書》40周年紀念上，改以強硬的態度宣示對台政策，而蔡英文也強力回擊，不接受九二共識。而這也是首度有政府拒絕接受九二共識，這是過去從未發生的事。

吳子嘉指出，所以突然之間「辣台妹」聲勢上揚，蔡英文支持度有上升趨勢。雖然在柯朱蔡三強鼎立下，蔡的民調還是墊底。但是要是柯沒有參選總統，只有朱立倫和蔡英文兩強對立下，支持朱立倫的有39.8%，支持蔡英文為30.3%，雙方差距9.5％。換言之，蔡英文只要拉回5%，就有贏得勝選機會。

吳子嘉強調，現在民進黨已經確定「親美抗中」的路線，進行統一跟反統一的鬥爭。現在民進黨已把國民黨扣上一個統一的政黨。蔡詩萍也認為，國民黨在在一中議題上，黨內大頭回應都太慢了。國民黨可以反台獨，但在一中議題上，如果被壓縮到只是一國兩制的話，沒有一個態度，對國民黨而言就會很慘。

(中時電子報)

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