多城論壇拚經濟 盧秀燕強調不設限行銷台中

2019年01月29日 11:07 中時 陳淑娥

台中市長盧秀燕昨天出訪香港在今天凌晨抵達台中，上午立即在豐原召開市政會議，她受訪時強調，任內會放下政治為市民拚經濟，只要對台中經濟有助益的，均不排除城市論壇，希望是「一城對多城」，不僅對大陸港澳，會積極向全世界各國爭取訂單，讓貨出去、人進來。

盧秀燕表示，昨天的參訪是就任以來第一次出訪，行程雖然很僅湊，但是還滿順利；香港無任何天然資源，一年可以做那麼多生意，台中若可以跟香港搭上線，對貨出去人進來有很的幫助。

盧秀燕說，昨天有2000人出席中華出入口商會大會，每人拿到台中的茂谷柑，是他們特別來台採購，因此只要伸出手跟人家做朋友，就有辦法拚經濟，昨天出訪回到台中已凌晨3點，行程雖很緊湊但非常值得，只要對台中經濟有幫助的事，都願意去做。

針對昨日福建省副省長鄭新聰有邀請盧秀燕到福建訪問，盧秀燕說，她任內會放下政治、全力拚經濟，這是照顧民生的關鍵，台中市很願意跟人家交朋友，唯有交朋友與他人建立感情，大家才會看見台中，才有意願採購台中市的產品。

盧秀燕強調，昨天大陸一些省份都看見我們，省份首長也口頭邀訪，自己都表示謝意，等過年後市政狀況更穩定了，在時間許可之下，對方對我們那些項目有興趣，只要有可以拚經濟的互相連結作為，都有可能。

在雙城論壇部分，盧秀燕表示，不只要跟大陸某個城市做朋友，只要對台中經濟有幫助，我們可以一城市對多城市，不要畫地自限，不僅對大陸、港、澳，世界各國也一樣，為台中爭取更多的訂單。

對於大陸交流有沒有特定的通關密語，盧秀燕說，把政治放下才不會設限，也是市民國人所期望的，昨天出訪就是做了一個示範，過去一年因選舉紛紛擾擾，影響到拚經濟決心，踏出這一步，就是展現拚經濟的行動力。

(中時 )