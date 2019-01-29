【麻辣後宮傳】送紅包千種百態 李懿竟包給妹妹的前男友

2019年01月29日 11:05 中時電子報 綜合報導

▲過年期間不妨給自己一次機會，買一張彩券來試一下手氣，搞不好會有意想不到的驚喜喔!(圖片來源:麻辣後宮傳)

「恭喜!恭喜!恭喜發大財!」後宮要來發紅包啦!過新年，當然少不了要發紅包啦!通常大家的紅包都收到多少錢呢?有沒有隨著年紀的增長而紅包越收越多呢?印象中最大金額的紅包，你拿過多少?最少金額的紅包，你拿過多少?是否曾經包紅包給特別的人?又或者發生紅包一毛錢都沒拿到的悲劇?快點跟後宮的大家一起來看看，到底今年能拿多少紅包吧!

麻辣後宮傳主持人李懿，曾經在經濟能力許可的情況下，包給每個人十二萬元紅包，未免也太慷慨了吧!連小編都想當她的好朋友了!「錢」這種東西只有太少沒有太多的問題，伊林模特兒成語蕎開心地表示自己收過最大包的紅包，是參加一場科技公司的尾牙抽獎，如果抽中黃色的球，就有機會得市價大約六到七萬的股票，而成語蕎也真的不負眾望得抽中黃球啦!至於曾經收到最小紅包的故事，後宮也是大有人在，郝羿俊自嘲說收過最少的紅包金額是兩塊美金!李圓圓則是認為最少的紅包就是「沒有紅包」，因為都被爸爸保管了!

▲後宮的大家，收過最少的紅包竟然只有兩塊美金!也太悲劇了吧! (圖片來源:麻辣後宮傳)

▲原來還有比兩塊美金悲劇更悲傷的故事，就是紅包全數交由爸媽保管! (圖片來源:麻辣後宮傳)

在華人的習俗裡紅包更是有「喜慶」的意義，把喜氣帶給別人。主持人李懿被問到說是否曾經包紅包給特別的人，李懿回憶到因為母親愛屋及烏，希望每個到她們家玩的孩子，都能拿到一點紅包，沾沾喜氣，李懿竟然包給妹妹的「前男友」，這真的是很特別的經驗。應該也算是達成另類的「圓融」，讓自己跟家人在過去沒有留下遺憾，也能在今年有一個「新年」新氣象，麻辣後宮傳也在此祝福所有大朋友小朋友「豬年行大運，好運旺旺來!」

(中時電子報)