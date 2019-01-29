愛生態友善保存自然地景！「雷公蛙」重新呱呱呱

樂活友善環境 重現雷公蛙棲地。（新北市農業局提供）

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中時電子報
林宜靜／整理報導

愛護我們生態，讓可愛小青蛙重新蹦蹦跳、呱呱呱！雷公蛙是早期三芝、石門一帶常見的蛙類，由於農藥和化學肥料肥的大量使用，讓雷公蛙棲地遭到嚴重破壞，導致瀕臨滅絕。為了重新找回雷公蛙，新北市政府農業局與台北市立動物園分工合作持續進行復育，創造出對環境友善並保存了自然地景的保育基地，讓雷公蛙能夠再現新北市。

台北赤蛙又名雷公蛙，被列為珍貴稀有的野生動物，體長僅3-5公分大小，背部金黃綠色或是綠色，體側有白色背側褶極為醒目，背側褶內外側各有一條白線，因此側面看起來是兩條黑線和兩條白線交錯排列，非常美麗而特殊，因此台語又稱其為「神蛙」，因其無明顯的外鳴囊，叫聲是單音細小的「嘰」，不容易聽見。

台北赤蛙又名雷公蛙，被列為珍貴稀有的野生動物。（新北市農業局提供）

雷公蛙本來是台灣平地常見的蛙類，對陸地環境及水質非常敏感，是環境的指標，但近年來由於農藥的濫用以及除草劑大量噴灑，導致棲地破壞，使其族群急遽減少，現在野外幾乎已看不到牠的蹤跡，僅零散分布在北部和南部低海拔農墾地和平原草澤。

新北市農業局表示，雷公蛙的保育復育策略，將以達到生態、生活、生產等三贏的目標。針對三芝與石門一帶適合雷公蛙棲息的區域，積極與近年持續進行生態友善耕作的農民合作，在農地中保留或營造適合雷公蛙棲息的環境與廊道，讓雷公蛙能順利棲息。如在郊區水田、池塘發現雷公蛙的蹤跡，除了不要驚擾牠，更不要捕捉牠，也請立即照相通報農業局（電話:02-29603456轉3122李先生），一起復育雷公蛙的棲息環境。

(中時電子報)

農墾地和平原草澤。（新北市農業局提供）

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