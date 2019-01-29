餓死鬼附身？28歲粉領族吃到3年胖10公斤

2019年01月29日 11:46 中時 馮惠宜

28歲粉領王小姐，155公分、65.7公斤的她常年飽受「容易飢餓」、便秘及肥胖之苦，曾經5小時內吃下炒麵加蛋、漢堡薯條、乖乖、小饅頭、火鍋，3年胖了10公斤，後來經中醫調整發現其胃火亢盛，以中藥調理才在4個月減去10公斤，還她曼妙身材。

王小姐自爆她曾早上7點在家中吃了媽媽買回來的炒麵加蛋，配自己泡的咖啡，一個小時後在上班途中買了一個漢堡、一份薯條、一杯冰拿鐵，到公司後的半小時內已經吃個精光，10點吃了同事給的整包乖乖，11點吃了同事給的小饅頭，中午12點多吃下一客199的火鍋，一整個下午從1：30到6點下班前，陸續吃了公司同事一起團購分享的豆花、三明治、珍珠奶茶、沙茶豆乾、麻花捲，晚上回到家，繼續吃媽媽煮的晚餐……。

她說，吃的時候一口接一口，吃得很爽快，其實吃完之後都有很深的「自責」，甚至會產生罪惡感，但看到食物又無法抵抗誘惑，加上肚子不斷咕嚕咕嚕的叫，催促她「吃吧！吃吧！吃完再說吧！」就這樣身材不斷走樣，從25歲開始工作，入行三年胖了10公斤。

最後再求助蓮樺中醫中醫師林育誠診斷為胃火亢盛的「胃熱型」肥胖，用黃芩、黃連、大黃等中藥消除身體的燥熱之氣，搭配陳皮、半夏等去痰濕的中藥，成功為王小姐減掉十公斤肥肉。更重要的是幫助王小姐也回復正常飯量，擺脫常年的「飢餓」之苦。

林育誠提醒，冬天氣溫下降，身體需要熱量禦寒，食慾增加很正常，但是一年四季都胃口超好，常覺得吃不飽，明明剛吃完飯，很快又肚子餓，那就要注意了！

(中時 )