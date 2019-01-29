鬼鬼多才多藝演戲、唱歌還會這個....

2019年01月29日 12:27 中時 陶福媛

鬼鬼一反平日俏皮淘氣的模樣，佩戴FolliFollie民俗風格的飾品，嘗試簡約優雅的新造型，多了幾分成熟女人味。(JOJPHOTO攝，服裝提供／MARYLING）

FolliFollieDESIREDROPS耳環，5090元。（FolliFollie提供）

FolliFollieMISSHeart4Heart項鍊，8990元。（FolliFollie提供）

FolliFollieDESIREDROPS耳環，4690元。（FolliFollie提供）

FolliFollie女表，7290元。（FolliFollie提供）

鬼鬼（吳映潔）多才多藝，會演戲、會唱歌還會主持節目，殊不知她還會服裝設計。日前她在電影《比悲傷更悲傷的故事》飾演小貓女Bonnie，為了求戲好，她參與其中一套MV橋段的戲服設計，不僅自掏腰包為自己和伴舞舞群打造服裝，還親自釘縫亮片，花了不少心思。

鬼鬼笑說，因為愛美，她對服裝設計很感興趣，不僅下功夫研究自己的造型裝扮，閒暇時也會關注時尚趨勢。「我的個性比較求好心切，能和造型師一起設計服裝，把我最好的一面呈現出來，更有成就感。」

事實上，鬼鬼多年前就成立潮牌「GhostEmma」，走可愛俏皮的路線，但又不失街頭潮流的前衛設計風格，而她本人就是品牌的最佳代言人，目前在大安區的服飾店販售，擁有不少忠實粉絲。

這回鬼鬼進棚拍攝FolliFollie時尚專題，身穿風格簡約優雅的

MARYLING女裝，與她平日可愛搞怪、色彩繽紛的衣著風格大不相同，一反昔日的俏皮淘氣，多了幾分成熟女人味。

FolliFollie秋冬主打經典的四葉幸運草Heart4Heart系列，既可帶來好運，且外型就像是4顆愛心的圖騰，一款純銀鑲嵌閃亮的方形切割鋯石的長耳環，隨著律動搖曳生姿，嫵媚動人。另一款帶有民俗風情的StyleDrops系列則以Paisley變形蟲圖騰為飾，Paisley自古即是旺盛生命力的象徵，也是相當百搭的飾品。

(中時 )