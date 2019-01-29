謝長廷大動作喊冤 前綠委曝民進黨內鬥現況

2019年01月29日 11:21 中時電子報 王子瑄

20190129中天新聞 謝長廷臉書嗆有人逼退 前綠委：劍指黨內

駐日代表謝長廷27日應「全日本台灣連合會」之邀，在新年會上演講《2018年九合一選後台日關係的展望》，痛批近來打擊他的消息都是假的，讓他「死也死不瞑目」；更在臉書暴飆罵：「到底是有多愛我下台？」李俊毅、林國慶兩位民進黨前立委分析，謝一連串反應，體現的是內心的不安。

九合一大選民進黨慘敗，蔡英文為挽救岌岌可危的聲望，不惜請蘇貞昌回鍋行政院長，也間接引爆蘇、謝兩大派系互別苗頭。蘇行事風格雷厲風行，向來有「酷吏」之稱，此次重掌大權也讓自認黨內輩份高、吃定蔡總統不敢叫他下台的謝長廷，恐藉機遭斬草除根。

「如果總統院長部長叫我下台，我當然隨時可以下台！」謝長廷在台上慷慨激昂，演講活動彷彿成他的申冤大會。謝受訪時表示，他不知哪些人、為什麼要逼他下台？他認為自己推動攸關台灣利益的台日友好關係，此有利於台灣的安全發展，「助日」、「媚日」都是誤會。並認為，「反日者」想破壞台日關係，將他視為眼中釘，這些人一直打擊他讓他納悶，到底有什麼好處呢？

愈講愈氣，面對2020的威脅放話，謝長廷怒嗆：「要講也不用等到明年，現在只要拿出證據，證明我有說過蘇處長有憂鬱症，那我就道歉下台。」再嗆：「要我下台很簡單，只要拿出一次證據就可以，但一直都是假的，然後就是要我下台，坦白講，就是死也死不暝目。」還說，反對進日本福島等5縣核食管制，全因台灣內部有中國勢力，反對民進黨與日本靠近，所以不希望台日友好。

謝長廷不斷強調，這半年來打擊他的消息都是假的，無論他與高層不和、外交部要架空他、日方對他不滿，以及他曾說蘇處長有憂鬱症。這些通通都是假消息！

對此，前民進黨立委林國慶指著謝長廷臉書表示：「他會寫出這個心情，就表示我們民進黨內部，有人想把他拉回來。其實他是把心情傳達給黨部、給黨的從政人員、給小英知道。小英他還鎮壓得住嗎？他現在除了想說──喔！要怎麼才能再代表2020參選！」

前民進黨立委李俊毅也認為：「因為好的缺給蘇院長了，所以他也只好留在日本了！如果這個情況還要被逼退的話，那他當然會指心情鬱卒。民進黨的內鬥，本來就是持續不斷的，所以這個時候在考驗小英的定力。」

(中時電子報)