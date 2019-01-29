被黑函指拍情色片 空服員哭訴：不當約談3小時令人崩潰

2019年01月29日 11:30 中時 賴佑維

桃園市空服員職業工會、長榮航空企業工會、華航企業工會、臺灣航太修護產業工會29日前往桃園市政府抗議。（賴佑維攝）

桃園市空服員職業工會、長榮航空企業工會、華航企業工會、臺灣航太修護產業工會抗議長榮航太直接公告限制員工在春節請特休。（賴佑維攝）

桃園市空服員職業工會等4個工會29日前往桃園市政府抗議，並爆1名長榮航空服員被黑函指在荷蘭賣淫，為此遭公司約談3小時，最後證明該影片是情色藝人拍攝。工會雖向長榮航抗議，但至今尚未接獲回覆。

桃園市空服員職業工會、長榮航空企業工會、華航企業工會、臺灣航太修護產業工會29日前往桃園市政府抗議，桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱指出，長榮空服員在機上受辱後，勇敢說出真相的空服員，至今尚未獲得公司具體回應是否核予工傷假，以及是否拒載該名乘客，以保護組員安全。

鄭雅菱又說，空服機上受辱的同一天，3名女性管理階層還不當約談自己的空服員。她表示，有黑函在1月18日寄給長榮航空，指情色影片、照片內的主角是長榮航空某位空服員。該名空服員隨即被調整勤務，19日就被叫到公司約談3小時。

該空服員29日也出面淚訴，她說，一看影片就知道女主角不是她，但公司不斷逼問，有沒有交過外國男朋友？有哪任男友有刺青？有沒有拍過情色影片等細節，甚至遭逼寫自白書，讓她情緒崩潰。向工會求助後，才查出是國外情色藝人sukisuki girl所拍攝。經醫生判定罹患急性壓力症候群，建議休養一周。24日工會也向長榮航空要求對不當約談道歉、澄清，但至今尚未獲得回覆。該名空服員表示，自己任職8年，熱愛工作，沒想到會被這樣對待。

此外工會也抗議，長榮航空拒絕組員的特休權力，長榮航太甚至發公告，禁止春節期間申請特休，公然違法《勞基法》第38條。工會說，去年至少有14起被勞檢出違法，長榮航依然未改進。

工會呼籲，春節逕限特休、不當約談，已經違反多項勞動與職安法令，請桃園是政府立刻進行勞檢。對此桃園市勞動局表示，會派員進行了解。

(中時 )