剛騎出巷口就被撞 騎士噴飛摔落3米深排水溝

救護人員使用吊臂及籃式擔架將鄭男運送至路面。（巫靜婷翻攝）

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中時
巫靜婷

苗栗縣竹南鎮西濱龍鳳漁港路口，29日上午7點多，發生1起機車與小貨車擦撞事故，造成1名鄭姓機車騎士摔落一旁約3米高大排水溝內，幸好溝內無水，鄭男僅受輕傷，消防人員將他吊掛上來送醫檢查，所幸並無大礙。

機車與小貨車擦撞，由於事故現場無號誌燈，詳細肇事仍有待警方調查。（巫靜婷翻攝）

警方初步調查，25歲的鄭姓男子騎機車準備去上工，行經西濱龍江街附近巷口，由南往北直行時，與由東往西直行，正要去漁港巡視船隻的65歲王姓漁民駕駛的自小貨車擦撞，造成鄭男左腿、胸部擦挫傷，雙方酒測值皆為零。

小貨車擦撞機車左後方，事故現場滿是機車碎片。（巫靜婷翻攝）

警方表示，小貨車推撞機車左後方車尾，鄭男噴飛後，摔落一旁約3米深的大排水溝內，幸好溝內無水，鄭男僅受輕傷，正由於事故現場無號誌，研判機車從巷弄出來時，未禮讓行駛在主幹道的小貨車，且雙方搶快，未注意兩側來車才釀起事故，詳細肇事原因及責任仍有待調查。

消防局表示，竹南消防分隊獲報立即派出人車抵達車禍救護現場，發現鄭男掉入龍江街旁大排水溝，意識清楚但無法自行起身，先架梯下去幫傷者進行初步處置及頸圈長背板固定後，再使用吊臂及籃式擔架運送至路面，將鄭男送往頭份市為恭醫院救治。

(中時 )

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