是高雄嗎？2015年鋪柏油路影片點閱快9百萬 網友吵翻天

2019年01月29日 11:24 中時電子報 邱珮畇

有網友po圖指高雄馬路坑坑洞洞，如天坑。翻攝《爆料公社》

高雄，鋪柏油路。

補路僅用"車輪來回輾壓"? 網友:高雄怎麼了│中視新聞 20180908

高雄5千天坑是民進黨敗選因素之一，PTT政黑板網友昨天分享一部YouTube影片，標題是「高雄，鋪柏油路。」，上傳時間在2015年3月。這部影片點閱已近900萬，裡面鋪路方式到底有沒有問題，讓網友吵翻天。有網友看完留言，薄薄的一片，「好自在」！﻿也有人質疑影片裡的地點不是高雄。

去年八月，連日豪雨狂「炸」高雄，道路宛如豆腐渣不堪一擊！當時的國民黨高市長參選人韓國瑜痛批，「一場雨5000個坑洞，這是病態」。天坑也成民進黨敗選原因之一，韓國瑜當選上任後，市政府努力鋪路，「路平」也引發話題。

有PTT網友昨日分享一部2015年3月的「高雄，鋪柏油路。」他說，看到這部影片點閱次數，已經要準備突破九百萬了，幾個禮拜前看好像才幾百萬而已?現在到底是多少人傳了，底下都是罵聲連連，一堆都知道之前高雄是如何誇張啊!現在應該也是一個準備上千萬點擊的，之後肯定是民進黨高雄選舉噩夢。

底下網友爭論不已，有人認為影片鋪路方式沒問題，但也有人大力批評，還有人舉出真正扯的高雄鋪路影片。

PTT網友留言「扯爆！鋪路價格還跟台北一樣 到底撈了多少」、「之前看 才五百萬多萬 結果現在八百多萬了 越來越多人知道」、「鋪路到底有什麼好看XD 太扯了吧」、「看來大家很愛看高雄舖柏油路 不論韓總或花媽時代 XDD」、「我剛剛請專業鋪馬路的朋友看影片，他說就黏油比較少，還好@@其實沒甚麼爭議點欸……」、「下面留言不是恥笑 就是罵翻 會破千萬觀看嗎」、「比韓國某些團體的MV收看人數還多」、「舖的很爛的點在哪？看不懂」、「下面中文留言都在罵 老外留言都在誇 但都來自第三世界」。

Youtube底下網友留言「薄薄的一片，好自在！﻿」、「真的弱爆了，中國的攤舖機一鋪就是12米到15米，3或4車道，那才叫工作呢！﻿」、「這種工程品質居然有近一萬人按讚.........﻿」、「按👎這麼多，仔細看才知道是2015的影片，唉~高雄人民的怨氣終於爆發了﻿」、「這些傢伙非常實用，對巴西感到羞恥﻿」、「亂下標題。這根本不是高雄。。。」、「證明5000個天坑是這種施工法，看起来，厚度很薄﻿」。

(中時電子報)