同運團體：同婚專法若離釋憲太遠 同志依民法結婚會成事實

2019年01月29日 11:20 中時 周毓翔

台灣同志運動發展協會今天舉行「2019愛與平等計畫啟動記者會」，該計畫將致力於向社會溝通婚姻平權。同運人士祁家威也向反同婚陣營喊話，反同團體在公投過後似乎不想給同婚太多好處，但大法官釋憲是鐵板一塊的，如果在5月25日期限之前推出的專法不符合大法官釋憲要求，「就會造成我們依照民法結婚的事實。」

祁家威表示，去年底公投的結果，關心同運的人都很不高興，基本人權竟然會這樣處理，他也指控反對方透過不正當手段及大量財力投入公投操作，最後得到的700多萬公投票其實是虛浮且不紮實的，他認為婚姻平權的推廣若可以再持續兩年，這個數字應該會顛倒過來。

愛與平等計畫總召吳俊頡表示，他過去開著一台胖卡車下鄉與中老年人溝通婚姻平權，起初也會有衝突，但最後都能互相理解，他認為台灣社會是純樸善良的，公民意識跟進步價值或許還不夠成熟，這700多萬公投票可能是因為不了解，或是無法一下子接受太快的修法，但不代表他們也同意做出違憲的決定，相信維持社會穩定及照顧大家幸福快樂仍是這社會的共識。

就立法院修法部分，祁家威認為區域立委也得要看風向，有選票壓力，要看選民怎麼想，有些人可能私底下支持，所以傾向期待不分區立委替他們發聲，比如目前的尤美女、段宜康、許毓仁，甚至剛遞補的林奕華。祁家威認為，5月25日期限到之前，區域立委也會觀察雙方的攻防，若差距不大，「民主潮流發展應該會往同運的方向靠攏。」

民進黨立委段宜康今天則當場宣布捐出他年終獎金所得給「2019愛與平等計畫」，段宜康表示，公投結果是挫折，但不是失敗，接下來戰場除了在立法院，跟社會對話更是重要，即便今年在立法院通過保障同婚專法，相信反同團體仍不會罷休，仍會繼續用仇恨跟恐懼動員，不會放棄利用選舉公投戰場製造對立，因此這計畫比過去更重要，不會因為立法院修法結束後，就停止奮鬥。

(中時 )