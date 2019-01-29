恭喜！ 李喬、唐美雲獲38屆行政院文化獎

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文化部今（29）日公布第38屆行政院文化獎得主，由作家李能棋（李喬）、歌仔戲演員唐美雲獲獎，各獲得獎金百萬元，5月9日舉行頒獎典禮。文化部長鄭麗君表示，兩人在文學創作及傳統藝術領域有傑出表現及卓越貢獻，深化我國文化內涵。

得獎人李能棋（李喬），1934年生於苗栗，為臺灣重要客籍作家，也是臺灣1930年代出生之重要小說家之一，以寫實風格為主，書寫人與生命的脆弱，偏重描寫大眾生活，為平民請命代言，從小說、散文乃至文化論述，刻畫臺灣最真實面貌。

李能棋長年推動客家文化復振，著有《寒夜三部曲》、《苦水坑》、《藍彩霞的春天》等作品，《寒夜三部曲》被視為他最重要作品，以日治時期的臺灣為寫作主體，表現母愛偉大、人民尊嚴與苦難，以及對土地的眷戀。

唐美雲1965年生於台南，父為台灣著名「戲狀元」蔣武童、母為唐冰森（唐艷秋）。她出身歌仔戲世家，專長文武生角，也曾鑽研京劇身段表演，在歌仔戲唱腔上有特殊表現，以都馬調、雜念為主。

她在1980年代演出電視歌仔戲演出，1989年以「鐵膽柔情雁南飛」登上國家戲劇院舞台，1991年以同劇代表「一心歌劇團」獲得北區地方戲劇比賽最佳小生獎。後受「河洛歌仔戲團」網羅為當家小生，奠立藝壇地位。1998年創辦唐美雲歌仔戲團，以年度大戲方式，嘗試不同表演形式，結合傳統歌仔戲音樂和西方交響樂，展現多元文化融合美感，擴大現代臺灣歌仔戲表演形式。

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