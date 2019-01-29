少輔院改制為矯正學校 感化少年將可受正常學校教育

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監委調查多起司法兒少案件，發現目前少年輔育院及少年矯正學校執行的感化教育問題重重。監委王美玉、林雅鋒表示，行政院已正式回文監察院，2所少年輔育院將改制為矯正學校，朝一般高中、技職教育規劃，每年近1千1百多名的感化教育學生將能接受正常的學校教育，維護司法兒少受教權益。

監委指出，根據國際兒權公約，司法兒少屬於暫時或永久剝奪家庭環境的弱勢者，國家應給予特別保護與協助，但根據近年的調查結果發現，由於目前我國社會安全網層層機制仍有破漏，有些兒少從身處高風險家庭被社工安置於安置輔導機構、因生活環境所逼犯下非行進入少年觀護所乃至接受感化教育，都未能獲得妥適的保護及協助。

王美玉說，監察院調查發現，感化教育中的兒少，竟有高達七成來自單親、貧窮或隔代教養家庭，而近年來監察院調查「桃園少輔院買生死亡暨彰化少輔院曬豬肉事件」、「誠正中學黃生遭拔指甲虐待」、「彰化少輔院李生遭同儕槌八卦致死」等案，都指出少輔院及少年矯正學校的感化教育問題重重。

監委指出，1998年4月公布施行的「少年矯正學校設置及教育實施通則」就規定，法令實施後法務部得於6年內，就現有少年輔育院、少年監獄分階段完成設置矯正學校，但經第4屆監委的8件調查案及糾正案、第5屆監委6起調查案，拜訪歷任法務部長及行政院2度巡查提案要求改制，都未獲正面回應，直到今年1月11日內閣改組前夕拜訪法務部長蔡清祥才露曙光。

監委表示，法務部矯正署已在評估改制所需的師資、人力及資源，目前規劃朝現有佔地改建，桃園少輔院朝向一般高中學校方面規劃，期程約8年；彰化少年輔育院朝向技職學校規劃，期程約4年，預計需求2院改制將新增員額198人、工程費20億多元，未來2校人事費每年需編2億餘元。

另外，林雅鋒也指出，非行少年在法院裁定入感化教育前，在法院審理期間除了短暫提解到法院應訊外，其餘時間都被收容在少年觀護所，但監察院調查發現，我國少觀所資源更短絀，兒少在少年觀護所發生的問題嚴重性不亞於少年輔育院執行的感化教育，盼政府同時重視並解決。

王美玉表示，行政院正在召開「尋找脆弱家庭」跨部會會議，監察院除了表達社會安全網補破網的重視外，也再度呼籲司法院及行政院重視司法兒少人權，不管是經由法官裁定保護管束、社區安置輔導、感化教育進入少輔院、矯正學校，都需與法務部橫向聯繫，司法院及行政院應打破門戶高牆，就司法少年安置機構分類、床位配置、安置費用等研擬對策，別讓司法少年成為人球。

(中時 )

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