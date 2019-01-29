情人節有「藝」思！美酒佳餚與美景！插畫家用畫譜浪漫

誠品行旅推出「繪情人」之間饗宴。（誠品行旅提供）

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中時電子報
／整理報導

「你明天還來嗎，我想再畫一張，我們可以一起飛。」俄羅斯畫家夏卡爾用畫筆，繪出愛情的如夢似幻、歌頌愛情不可思議的美好篇章！表達愛的方式超過一萬種，將對戀人的愛意投射在畫裡，即是其中浪漫的一種。今年情人節不一樣的吧！「爐烤紐西蘭國王鮭」為主菜、搭上香料章魚脆餅、野菇沙拉與美酒，還有人氣插畫家為戀人們繪上愛的祝福！美食、佳餚、甜言蜜語！浪漫一瞬間！

eslite hotel誠品行旅在西洋情人節當晚，於In Between之間餐廳推出「繪情人」之間饗宴，不僅可享用「香料章魚脆餅」、「雨來菇滑蛋及綜合野菇沙拉」、「咖啡鴨肉與火腿肉汁米型麵」與「爐烤紐西蘭國王鮭及鸚嘴豆小卷醬汁」等充滿主廚精彩創意的義法料理，每桌更加贈帶有玫瑰與蘋果香氣的義大利粉紅汽泡酒一瓶。

今年亦首次跨界與台灣首創似顏繪送禮平台的「畫畫臉Draw Gift」共同合作，邀請三位畫風各異的IG人氣插畫家於晚餐時段限時客座，凡前來用餐的情侶皆可體驗時下流行的似顏繪文化，透過現場手繪的細膩筆觸，讓戀人間甜蜜的幸福模樣，成為插畫家筆下的風格藝術創作，伴隨In Between之間餐廳的台北101絕美夜景及松菸綠地景致，留下獨一無二的永恆美好紀念。

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(中時電子報)

主餐「爐烤紐西蘭國王鮭及鸚嘴豆小卷醬汁」。（誠品行旅提供）

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