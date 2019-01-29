中市警慰問守望相助隊 警民合作過好年

市警局第六分局長陳武康(中)慰勉守望相助隊，平時協助社區治、交安的辛勞；藉以鼓舞守望相助隊的士氣，並強化警民合作的夥伴關係，共同打造優質安全的生活環境。（陳世宗翻攝）

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農曆春節前夕，台中市政府警察局第六分局於28日晚上10時「108年加強重要節日安全維護工作」起跑首日，由分局長陳武康親率副分局長馬仕彰、保安民防組長許志豪等幹部，帶著水果、泡麵等慰問品，前往轄內西屯區港尾里、何安里守望相助隊等20處隊部慰問。

分局長陳武康慰勉守望相助隊平時協助社區治、交安的辛勞；藉以鼓舞守望相助隊的士氣，並強化警民合作的夥伴關係，共同打造優質安全的生活環境。

警方指出，守望相助隊平時即以巡邏、守望協助社區治安及交通維護工作，西屯區守望相助隊於春節期間更增加至20隊參與執勤，轄區派出所密切的聯繫，提供最新治安、交安狀況及資訊，強化守望相助隊協勤及會哨功能。

舉凡協助民眾舉家外出住居安全維護、幫助失蹤人口返家團圓、關懷弱勢族群、災害防救查報及敦親睦鄰社區服務或是提供犯罪線索、舉發違法、違規等不法行為，均能使社區安全網絡更加綿密紮實。守望相助隊工作辛勞付出與無私奉獻，除深獲社區居民高度肯定與支持，並充分發揮警民合作精神，共同維護西屯區治安及交通。

警方表示，今年的「加強重要節日安全維護工作」自1月28日晚間10時開始，直到2月11日晚間12時，為期15天。仍置重點於「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大主軸，並將加強金融機構安全、犯罪偵防、維持交通順暢與為民服務等工作。

警方強調，另重視強化轄內守望相助隊與派出所聯繫之作為、鼓勵提供犯罪線索協助破案，以提升勤務執行能力及發揮協勤最大效能，讓市民安心過節。

(中時 )

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