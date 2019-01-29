北部最大非法仲介移工 主嫌每月賺逾30萬元

2019年01月29日 11:40 中時 葉書宏

朱嫌經營的「愛馨看護派遣中心」及「愛心專業看護中心」網站，涉嫌仲介非法移工。（葉書宏翻攝）

60歲朱姓男子綽號檳榔哥與62歲許姓男子涉嫌在網路中標榜專業看護派遣公司，向病患家屬收取合法看護費用，卻私下派遣失聯移工，朱嫌近年來每月至少進帳30萬元，北部有4個容留失聯移工的據點、最多旗下逾百人，剝削移工謀取暴利。

移民署北區事務大隊新北市專勤隊自去年查獲16名失聯移工，經深入調查後發現朱嫌經營的「愛馨看護派遣中心」及「愛心專業看護中心」網站涉有重嫌。

網站中刊載化名為「陳先生」的聯絡電話，強調「24小時接聽、2小時外送到府」的服務，吸引許多有看護急迫需求的病患家屬，透過搜尋引擎網站找到旗下網頁後，主動撥打電話向化名為陳先生的朱嫌提出看護需求。

朱嫌向病患家屬收取合法看護費用，每天約2000至2200元，但轉手至負責監護工作的失聯移工身上僅剩下約1000至1200元，藉此謀取暴利。

新北市專勤隊由新北地檢署檢察官歐蕙甄指揮，執行「檳榔哥非法仲介失聯移工集團案」拘搜行動，會同新莊警分局、土城警分局及勞工局等單位，動員近60人，兵分12路前往基隆市、台北市、新北市及桃園市等地，搜索12個處所。

新北市專勤隊逮捕朱嫌及許嫌，查獲31名女性印尼籍失聯移工及30多名非法雇主，另外查扣現金10餘萬元、派工記事本、手機6隻、移工護照及居留證等證物。

朱嫌坦承，從事仲介非法移工多年。新北市專勤隊將依違反《就業服務法》第45條及第64條將朱嫌等移送新北地檢署偵辦，檢察官訊後向新北地院聲請羈押，法官最後裁定朱嫌30萬元交保。

(中時 )