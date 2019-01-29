倒數三天迎春節！ 易遊網整理多種應景遊程

2019年01月29日 11:33 中時 李宜秦

台中花博情境圖。（台中市政府提供）

易遊網整理出春節適合走訪的各大行程。（易遊網提供）

倒數3天就是春節假期，今年春節連假長達9天，易遊網特別推出自農曆新年到元宵期間，最好玩又應景的走春行程，包括賞櫻花、生態之旅、燈會、廟宇祭拜等，各項遊程都僅剩少數空位。東南旅行社也首度引進全台唯一的「賓士遊覽車」，並推出鹽水蜂炮一日遊僅要888元、屏東燈會二日遊2888元起的優惠行程。

易遊網指出，全台春暖花開迎新年，安排賞花行程是很應景的走春玩法，除了台中武陵農場、南投九族文化村、嘉義阿里山等中南部的櫻花季外，花東地區也正值花季，包括花蓮富里花海、台東池上花海等，波斯菊與油菜花同步綻放，景象非常美麗。此外，台中花博將在4月24日閉幕，過年期間也特別加入節慶佈置與主題活動，民眾可把握時間走訪。

若想深入大自然來趟生態之旅，絕不可錯過出沒時間只到3月底的紫斑蝶，全世界少見的台灣茂林紫蝶幽谷為「越冬型蝴蝶谷」，十分稀有罕見，且茂林紫蝶幽谷曾獲《米其林台灣綠色指南》三星級必遊推薦肯定。鄰近的屏東墾丁「鹿境生態梅花鹿園」有小奈良之稱，是全台第一個人工復育、訓養，並開放互動、餵食的梅花鹿生態園區。

喜歡濃厚節慶氣氛的旅客，也可走訪各地燈會。台南月津港燈節將在2月2日開幕，大型藝術燈是搭配水面倒映光影，為夜晚增添夢幻氣息；2019台灣燈會則將在2月19日於屏東盛大開展，今年是首次以在地元素「東港鮪魚」作為主燈形象，並打造5公里的華麗燈飾，相當繽紛熱鬧。而新年至廟宇祈福也是必備習俗，大甲鎮瀾宮是全台最知名的媽祖廟之一，民眾可前去討個好兆頭。

而東南旅行社也推出多項遊程，包括2月18日、19日鹽水蜂炮一日遊，每人僅要888元；屏東燈會二日遊，加上台中花博、后里、森林園區等行程，每人只要2888元起。

(中時 )