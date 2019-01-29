倒數三天迎春節！ 易遊網整理多種應景遊程

春節期間很適合至阿里山賞櫻花。（易遊網提供）

友善列印
中時
台中花博情境圖。（台中市政府提供）
易遊網整理出春節適合走訪的各大行程。（易遊網提供）

倒數3天就是春節假期，今年春節連假長達9天，易遊網特別推出自農曆新年到元宵期間，最好玩又應景的走春行程，包括賞櫻花、生態之旅、燈會、廟宇祭拜等，各項遊程都僅剩少數空位。東南旅行社也首度引進全台唯一的「賓士遊覽車」，並推出鹽水蜂炮一日遊僅要888元、屏東燈會二日遊2888元起的優惠行程。

易遊網指出，全台春暖花開迎新年，安排賞花行程是很應景的走春玩法，除了台中武陵農場、南投九族文化村、嘉義阿里山等中南部的櫻花季外，花東地區也正值花季，包括花蓮富里花海、台東池上花海等，波斯菊與油菜花同步綻放，景象非常美麗。此外，台中花博將在4月24日閉幕，過年期間也特別加入節慶佈置與主題活動，民眾可把握時間走訪。

若想深入大自然來趟生態之旅，絕不可錯過出沒時間只到3月底的紫斑蝶，全世界少見的台灣茂林紫蝶幽谷為「越冬型蝴蝶谷」，十分稀有罕見，且茂林紫蝶幽谷曾獲《米其林台灣綠色指南》三星級必遊推薦肯定。鄰近的屏東墾丁「鹿境生態梅花鹿園」有小奈良之稱，是全台第一個人工復育、訓養，並開放互動、餵食的梅花鹿生態園區。

喜歡濃厚節慶氣氛的旅客，也可走訪各地燈會。台南月津港燈節將在2月2日開幕，大型藝術燈是搭配水面倒映光影，為夜晚增添夢幻氣息；2019台灣燈會則將在2月19日於屏東盛大開展，今年是首次以在地元素「東港鮪魚」作為主燈形象，並打造5公里的華麗燈飾，相當繽紛熱鬧。而新年至廟宇祈福也是必備習俗，大甲鎮瀾宮是全台最知名的媽祖廟之一，民眾可前去討個好兆頭。

而東南旅行社也推出多項遊程，包括2月18日、19日鹽水蜂炮一日遊，每人僅要888元；屏東燈會二日遊，加上台中花博、后里、森林園區等行程，每人只要2888元起。

(中時 )

寒冬送暖圍爐宴 關懷弱勢過好年 靜宜大學將「連鎖餐飲經營技巧」…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。