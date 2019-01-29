2020大選 陳敏鳳：「后羿」韓國瑜會射下哪顆太陽？

2019年01月29日 11:38 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

2020總統大選即將開打，目前外界最受關注就是台北市長柯文哲是否會出馬參選，將會和總統蔡英文及前新北市長朱立倫形成三足鼎立狀態。但有民調調查結果顯示，如果在只有朱立倫和蔡英文雙雄對決下，朱立倫雖然領先，但幅度並不大。因此，資深媒體人陳敏鳳認為，若是高雄市長韓國瑜繼續維持高支持度，朱立倫會不會成為被這位后羿射下的太陽？

《美麗島電子報》最新民調顯示，2020總統大選若是柯文哲對上蔡英文和朱立倫，柯文哲支持度為36.4％，位居第一，而朱立倫為29.0％，蔡英文只有14.7。但若是只有朱立倫對上蔡英文，有39.8％支持朱立倫，30.3％支持蔡英文，雙方差距9.5％。

對此，陳敏鳳於《美麗島電子報》撰文表示，假如在柯Ｐ不參選情形下，蔡朱兩人只相差9.5%，朱立倫領先幅度不大。假如朱的聲勢被韓國瑜追上，朱立倫會不會成為被這位后羿射下的太陽？尤其高雄市長選舉在三個月內翻盤，而距離總統大選還有一年的時間，誰知道台灣政局明天又會如何變化呢？

陳敏鳳更指出韓國瑜在復出之前，經過多年的沉潛，也知道政壇的險惡。韓剛接任高雄市長時，由於市府團隊不斷引起爭議，但是韓國瑜已經逐漸修正缺點，施政慢慢走向軌道。

其次，陳敏鳳認為，韓國瑜相當聰明，也願意接受外界批評改正缺失。因為失意政壇多年，韓國瑜知道日子有起落，不能太驕傲，因此能傾聽別人意見。這樣的城府，假以時日，或將讓韓國瑜成為台灣下一位政治明星。

再者，陳敏鳳表示，和民進黨的「網紅」對比，韓國瑜更懂得造勢之道。選前，韓國瑜靠網路上位；但選後，韓國瑜使用網路比例下降，並捲起袖子努力實幹。這是因為韓國瑜分得清楚選舉與非選舉的差別。反觀民進黨選前輸人，選後還是輸人。

最後，陳敏鳳指出韓國瑜也比柯文哲聰明，柯文哲因為自視甚高，在台北當市長四年，還是個體戶。且網路聲量也被韓國瑜超過，現在評價，柯Ｐ也遠遠落後韓國瑜。

陳敏鳳認為，韓國瑜若成為政治明星，不管是朱立倫或柯文哲都可能被韓國瑜超越，而「后羿」韓國瑜是否會射下國民黨內的太陽，在現今復雜多變的台灣政局而言，非常難說。

(中時電子報)