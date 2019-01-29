靜宜大學將「連鎖餐飲經營技巧」融入桌遊

2019年01月29日 11:42 中時 陳世宗

師生團隊研發的「布蘭琪小館」桌遊，融入連鎖經營理論、餐廳經營管理職掌分工，不僅簡化專業理論知識，並鏈結業界實務！（陳世宗翻攝）

參賽者透過桌遊體驗，瞭解企業經營，訓練策略性思考，在快樂中學習成長！（陳世宗翻攝）

翻轉教學、創意發想，「連鎖餐飲經營技巧」也能融入桌遊！靜宜大學觀光系「吳所不在」團隊，為激發學生學習興趣、瞭解連鎖餐飲經營策略，研發「布蘭琪小館」桌遊；透過競賽，讓來自校內外及相關業者共24支隊伍，在激烈競爭及角色扮演情境中，融會貫通專業經營知識；期望「布蘭琪小館」桌遊，未來成為大專院校相關課程輔助教材及學生交流平台。

靜宜觀光系教授暨文化美食大聯盟召集人吳政和說，全台餐飲連鎖體系蓬勃發展，學生修習「餐旅連鎖經營」課程相對重要。師生團隊研發的「布蘭琪小館」桌遊，融入連鎖經營理論、餐廳經營管理職掌分工，及營運績效管理等策略，不僅簡化專業理論知識，並鏈結業界實務，讓學生「玩中學、學中玩」！

校方鼓勵學生在多元學習中，瞭解餐飲連鎖體系的需求、脈動、營運、行銷目標等，從中規畫生涯、確立目標，成為符合產業趨勢的創新人才！研發團隊成員，目前擔任實習老師的楊欣淳說，「布蘭琪小館」桌遊主角「布蘭琪」曾是知名的米其林三星主廚，他展店之際，遇到難題，想藉「CEO選拔大賽」，讓獲勝者成為「布蘭琪」品牌接班人。

遊戲中融合「餐飲連鎖」概念，玩家需運用現有資源，滿足客人需求，獲得金額；或經由展店擴張規模，增加店面價值與積分；獲得最高總分，即是最後贏家。過程考驗玩家餐飲連鎖概念，也訓練策略性思考、步驟規劃，如何擊敗對手等技巧。

楊欣淳指出，最大收穫是與團隊成員，共同探討餐飲連鎖知識，及桌遊設計技巧與概念。最珍貴是從錯誤中學習改進，也從玩家的建議得到不同思維，在歷經反覆內化與協調，產品能更完善，達成創意性教學的理想。

觀光系碩士班二年級許晴雯說，她之前並沒舉辦桌遊競賽的經驗，此次憑著團隊成員集思廣益，慢慢摸索、成長進步！參賽者也能透過桌遊體驗，瞭解企業經營，訓練策略性思考，在快樂中學習成長，未來若舉辦相關活動，必能得心應手。

桌遊競賽總籌觀光系碩士班梅庭瑋說，運用所學專業，在籌備競賽過程中，創新將「桌遊」故事化，並與「賽事」結合，是寶貴經驗！也學習如何帶領團隊成員，經歷企劃、會議，到活動舉辦；也體會溝通及分工的重要，對未來職涯必定有助益。

海洋大學電機系陳宇鋒說，透過桌遊學習餐飲連鎖經營很特別，遊戲中潛移默化學習，能增進學習動機及信心。

業界參賽者、中南海酒店總經理謝樹人指出，觀光系將企業連鎖加盟營運技巧融入桌遊設計，是一大創舉，參賽者透過桌遊，瞭解產業經營模式及佈局，也能強化實務經驗。歡迎學生未來成為觀光產業生力軍！

(中時 )