遠離煩囂靜心養神 國泰航空開設瑜珈及冥想天地「瑜逸閣」

瑜珈及冥想天地「瑜逸閣」。圖：國泰提供

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透過PureYoga導師教學影片的輔助進行溫和的瑜伽舒展運動。圖：國泰提供

國泰航空特於香港機場的玉衡堂(ThePier)商務貴賓室，與PureYoga合作開設「瑜逸閣」，讓乘客在登機前靜心養神、舒緩疲勞。

「瑜逸閣」(TheSanctuarybyPureYoga)由國泰航空及ThePureGroup合作設計，佔地約700平方呎，設有供乘客練習瑜伽、舒展身體(TheBodySanctuary)及靜心冥想(TheMindSanctuary)的專用區域。

國泰航空顧客體驗及企劃總經理羅穎怡表示：「我們的乘客愈來愈注重身心健康，在玉衡堂增設『瑜逸閣』正是乘客於登機前舒緩放鬆的好地方。我們一直細心聆聽顧客的需要，並持續跟進改善顧客的服務體驗。

「玉衡堂貴賓室的設施一應俱全，乘客既可以在風味坊享用精緻麵食、稍事工作、於酒吧小酌或於茗茶坊享用茶品。現在他們更可以在『瑜逸閣』練習瑜伽或靜心冥想，按自己喜好享受登機前的悠閒。」

乘客可在瑜伽練習區TheBodySanctuary的舒適空間，透過PureYoga導師教學影片的輔助進行溫和的瑜伽舒展運動，亦可於分隔空間自行練習。另外,乘客亦可於座椅上依照指引,舒展及放鬆身體不同部分，以促進血液循環、提升關節靈活性、放鬆心靈，準備享受舒適旅程。

瑜伽冥想區TheＭindSanctuary提供兩種靜心練習：乘客可於專用座椅,透過iPad和消噪耳機聆聽PureYoga專業導師的冥想導引；也可以安坐於舒適坐墊，按牆上的圖案練習凝視靜心（Tratakayoga）。這些練習有助提升專注力、記憶力及視像化技巧，同時增加敏銳的洞察力。

「瑜逸閣」為國泰航空與總部設於香港的PureGroup的最新合作項目。2018年１月,雙方合作推出機上健康休閒節目「瑜伽伴你同行」,透過一系列瑜伽與冥想影片，協助乘客於飛行期間舒展身心。

此外,乘搭國泰航空及國泰港龍航班抵達香港的馬可孛羅會鑽石卡及金卡會員,可免費獲贈PureYoga一天通行證,憑證可於香港任何一家PureFitness中心享用健身設施或參加瑜伽課堂。此優惠每年可享用多達十二次。

Pure集團區域市務總監GaryWise表示：「我們很高興與國泰航空繼續攜手合作,讓乘客有更多機會在旅途中享受瑜伽的樂趣。能在百忙緊湊的行程中，騰出數分鐘靜心養神，更能煥發旅遊體驗。」

國泰航空及國泰港龍頭等及商務艙乘客，以及馬可孛羅會鑽石卡、金卡及銀卡會員，均可享用香港機場玉衡堂「瑜逸閣」的設施。

(工商 )

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