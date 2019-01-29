《時來運轉》單場暨場中投注 迎接一年一場的超級盃

NFL新英格蘭愛國者隊再闖超級盃。（美聯社資料照）

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中時電子報

台灣運彩單場暨場中投注場次預告(1月9日~2月4日)

1.「美式足球」：提供單場投注。

美式足球冠軍戰「超級盃」，將在台灣時間2/4(一)早上7:30舉行，連續三年打進冠軍賽的新英格蘭愛國者將遭遇洛杉磯公羊。本次是公羊自聖路易搬到洛杉磯後首次進入冠軍賽，面對11次進入冠軍賽且拿下5次冠軍的愛國者，勢必戰戰兢兢不敢輕敵，本屆最終是經驗老道的愛國者捧盃或是睽違20年的公羊能再次舉盃，台灣運彩提供單場投注。

2.「美國職籃」：提供9場單場或場中投注。

陣中擁有大鬍子哈登的休士頓火箭，將在2/2(六)作客西區第二的丹佛金塊，隔日2/3(日)再戰猶他爵士。自12月中以來手感火燙的哈登，已經連續23場得分超過30分，週末兩場賽事能否維持得分紀錄，將是帶領球隊拿下勝利的關鍵因素。

3「足球」：提供44場單場或場中投注。

本週有超過35場足球比賽開放單場或場中投注，包括澳洲甲級聯賽、阿根廷甲級聯賽，歐洲五大聯賽以及義大利足總盃和西班牙國王盃等；進入最終決戰的亞洲盃以及今年度新開的希臘超聯及印度超聯同步加開單場及場中投注。

4年一屆的亞洲盃已進入最後高潮，4強由東亞強權日本挑戰亞洲第一伊朗、2022年世界盃主辦國卡達則與本屆亞洲盃地主阿聯大公國交鋒，冠軍戰2月1日晚上10點上演，最後3場賽事，台灣運彩都將開放單場及場中投注，千萬別錯過亞洲盃最後決戰。

今年加開的足球新賽事，本週提供首度加開單場及場中投注，希臘超級聯賽有排名11的特里波利斯，作客排名第10的帕尼奧尼奧斯；排名高居第4的阿特羅米托斯，則作客降級區邊緣第14名的OFI克雷迪。印度超級聯賽下週一（2/4）晚上也有精彩的獨腳戲，2015年印度超聯亞軍果阿邦，作客對壘2015和16年兩季都打進4強季後賽的德里迪納摩。

4.「冰球」：提供8場單場投注。

以防守見長的波士頓棕熊，將在1/30(三)對上擁有進攻優勢的溫尼伯噴射機以及2/4(一)對上衛冕軍華盛頓首都。希望名次能更上一層樓的棕熊，將拿出防守優勢，若能守一波對排名將大有斬獲。

(中時電子報)

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