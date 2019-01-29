《全台最速報》聲勢遭評走下坡 柯P頻打太極

聲勢遭評走下坡 柯P頻打太極

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中時電子報
綜合報導

◎聲勢遭評走下坡 柯P頻打太極

歷經去年九合一大選3000多票險勝、立委補選「柯家軍」陳思宇慘敗，外界認為台北市長柯文哲「白色力量」聲勢已經走下坡。對此，柯文哲今早受訪時頻頻打太極，沒有正面回應；對於報載他要先成立基金會，以此作為組黨的第一步，他也說，只想了3秒，有需要才做，沒需要幹什麼做？

◎香港商會會董交接 盧秀燕出席拚招商

香港中華出入口商會28日晚間在香港會議展覽中心舉辦第34屆會董就職典禮，市長盧秀燕也應邀出席，不僅與現任香港特別行政區行政長官林鄭月娥在內貴賓一同於典禮大合照、舉杯歡慶，也是唯一受邀致詞的贈禮嘉賓；盧秀燕特別以新任會長林龍安的姓名為發想，致贈祥龍造型的玉石雕刻，更題上「龍騰虎躍 安商富業」作為祝賀。

◎商總賴正鎰看好房市 今年呈「量增、價微揚」

房市去年從谷底翻轉向上，全國商業總會理事長、鄉林集團董事長賴正鎰看好台中房市前景，認為台中房地產今年將有推案熱區從舊市區往外圍擴張、推案坪數有放大趨勢、置產投資型買盤再現、交通建設題材影響房價的比例提高、呈「量增、價微揚」格局等5大趨勢，總推案量預估成長12％，可望達到2100億元。

◎海邊驚魂記 婦人撿貝類遇漲潮

高雄市湖內警分局茄萣分駐所日前接獲通報，指有一名民眾於茄萣外海漂浮，載浮載沉於竹筏上急需救援。員警接獲報案後立刻趕赴現場，所幸這名莊姓婦人最後漂浮到潮間帶附近，努力回到岸邊，結束一場驚魂記。

(中時電子報)

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