美指控華為和孟晚舟 陸外交部怒了

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北京時間29日凌晨，美國司法部宣佈了對華為公司、有關子公司及其副董事長、首席財務官孟晚舟的指控，並聲稱即將向加拿大提出對孟晚舟女士的引渡請求。大陸外交部今天在官網回應，敦促美方立即撤銷對孟晚舟的逮捕令，不要發出正式引渡請求，並且立即釋放。

大陸外交部今天上午在官網公布「答記者問」稱，陸方高度關切美國司法部對華為公司及其副董事長、首席財務官孟晚舟等提出起訴。大陸政府一貫要求大陸企業在依法合規的基礎上開展對外經濟合作，同時要求各國為大陸企業的正常運營提供公平、公正、非歧視的環境。

新聞稿稱，一段時間以來，美方動用國家力量抹黑和打擊特定的大陸企業，企圖扼殺企業的正當合法經營，背後有很強的政治企圖和政治操弄。大陸強烈敦促美方停止對包括華為在內大陸企業的無理打壓，客觀公正地對待中國企業。陸方也將堅決捍衛大陸企業的合法、正當權益。

新聞稿指出，關於孟晚舟案，陸方已經多次表明嚴正立場。美加兩國濫用他們之間的雙邊引渡條約，對大陸公民無理採取強制措施，是對大陸公民合法權益的嚴重侵犯。大陸再次敦促美方立即撤銷對孟晚舟女士的逮捕令，不要發出正式引渡請求，避免在錯誤的道路上越走越遠。陸方同時敦促加方認真對待陸方嚴正立場，立即釋放孟晚舟女士並切實保障她的合法、正當權益，不要為美國火中取栗。

(中時 )

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