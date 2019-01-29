韓國瑜行程滿檔 她列另類「七大不滿」網友狂讚！

高雄巿長韓國瑜24日一早巡視前鎮魚巿場，並向漁友、魚販拜年、發紅包。（資料照,曹明正攝）

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中時電子報
／綜合報導

高雄市長韓國瑜上任後每天行程滿檔，日前突襲新崛江，隔日又一大早就到前鎮魚巿場、鳳山果菜市場視察及發紅包，讓許多人都為韓國瑜身體擔憂。對此，有網友在韓國瑜臉書留下韓國瑜上任一個月以來的「七大不滿」，吸引超過千位網友按讚。

韓國瑜日前在臉書發文指出，他到新崛江商圈「突襲」，向商家們瞭解生意狀況，攤商們熱情表達他們對景氣回升很有感，同時也擔心是否曇花一現，韓也向他們表達市府振興經濟的決心。此外，他也提及24日清晨五點來到前鎮魚巿場以及鳳山果菜市場，瞭解春節前農漁產品供需情形，也和眾多為了民眾年節採購而忙碌辛苦的農漁商家們拜個早年。韓說雖然前一天只睡兩個小時，但看到大家臉上因生意回穩而喜氣洋洋的笑容，他也覺得精神抖擻。

對此，有網友在該文底下留言，並寫下對於韓國瑜上任一個月以來的意見，她寫出「七大不滿」，包括一、強烈不滿去吃肉燥飯就遇到韓國瑜。二、強烈不滿市民去逛個新堀江就遇到韓國瑜。三、強烈不滿去三鳳中街買年貨就遇到韓國瑜。四、強烈不滿去搭高鐵就遇到韓國瑜。五、強烈不滿好多馬路變美變平。六、強烈不滿韓國瑜已經把好多農產品賣出去。最後，強烈不滿韓國瑜為了拚高雄經濟，睡太少，吃飯太趕。

該網友說高雄二十年來，從來沒有任何一位市長像韓一樣，心中總是掛念著高雄市民好不好，不論清早或是晚上，仍撐著疲備的身體到處巡視，「所以，在此高雄市民要對您表達強烈不滿，我們懇請您找個時間，一定要像您可愛的 (米糠) 一樣，吃飽飽，睡好覺啦！」

該留言吸引超過千位網友按讚，並紛紛留言表示「說的太好了！韓市長每天都沒好好睡覺，感冒也不去治好，這點讓我很不高興」、「看完你的不滿，我感動的要哭了！台灣沒本錢再內耗了，台灣沒時間再等待了！我希望高雄好，更希望台灣好」、「韓市長當選後吃少睡少行程滿看到都累了，手筋都浮起了，市長要保重」、「韓總市長辛苦了，要休息睡好覺，才有體力好精神為民服務」。

(中時電子報)

文章來源：韓國瑜臉書

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