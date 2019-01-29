臺灣港務公司促9位台灣年輕人上公主郵輪工作

左起公主郵輪臺灣分公司總監陳欣德、港務公司總經理郭添貴、公主郵輪亞洲人力資源總監方麗彬、公主郵輪亞洲人力資源經理陳宇亮、港務公司海運發展學院經理黃玉梅。圖：業者提供

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公主郵輪亞洲人力資源總監方麗彬介紹公主郵輪登輪工作相關就業訊息。圖：業者提供
公主郵輪員工的工作現場。圖：業者提供

臺灣港務公司與公主郵輪公司本月16日首度攜手合作，在台辦理首發「國際郵輪徵才說明會及面試會」，本次徵才會共湧進近百份應徵履歷，上午場說明會獲得參與者熱烈迴響，下午場面試會共14位應徵者獲選參加面試，經過近5個小時由兩位新加坡前來的面試官進行全英文馬拉松面試，最終公主郵輪公司決定錄取9位應徵者，錄取率高達64％。

前來擔任面試官的公主郵輪亞洲人力資源總監方麗彬女士表示，對於本次港務公司所提供應徵者的表現非常驚艷，超乎預期，除大讚港務公司郭添貴總經理辦理本次徵才會的用心及成果外，亦期待未來能夠再與港務公司合作，持續推動國人登輪就業。

臺灣港務公司一向積極致力於提升臺灣郵輪旅遊風氣及發展郵輪服務產業，透過多次主動出擊，積極向國外各大國際郵輪公司行銷外，並規劃多樣的踩線行程，讓國際郵輪公司來台踩線，瞭解臺灣的觀光魅力，進而願意將郵輪航線安排到臺灣國際港口來。

透過港務公司的努力，根據國際郵輪協會（CLIA）的報告，台灣已超越新加坡成為亞洲第二大郵輪客源國，而基隆港更獲得ACLN(亞洲郵輪領袖平台，AsiaCruiseLeadersNetwork)評選為亞洲最佳郵輪母港，是亞洲郵輪港口中最受矚目的新興客源市場，顯示台灣郵輪市場發展的成熟度，也展現出臺灣港務公司對於郵輪產業發展的亮眼成績。

港務公司總經理郭添貴表示，有鑑於臺灣郵輪市場發展蓬勃，國人對於原本陌生的郵輪工作機會，漸漸產生了高度的興趣，特別是郵輪上是多國籍的工作環境，高度國際化，有相當好的機會與環境結交異國工作夥伴並瞭解各國文化，對於國人拓展國際工作經驗有相當大的助益。

港務公司除了開辦「國際郵輪服務人員課程」，讓國人能夠透過課程瞭解郵輪產業及郵輪上的工作與生活、待遇與薪資外，亦積極接洽公主郵輪亞洲人力總監來台徵才，希望能運用港務公司的力量，以實際的行動，協助促成國人登輪就業，提供國人更多元及暢通的國際郵輪求職管道，本次的郵輪徵才說明會，可謂成果豐碩，後續港務公司亦將持續努力，協助國人登上國際郵輪工作，開拓國人國際就業市場之工作機會。

(工商 )

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