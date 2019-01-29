老夫子與大番薯現身市場 宣導財不露白

2019年01月29日 11:55 中時 馮惠宜

太平警方利用連假前走入傳統市場向進行防(搶)竊、反詐騙、交通、婦幼安全及廉政宣導。（馮惠宜翻攝）

年節將近，太平警方特別利用連假前婆婆媽媽們採買年貨高峰時段，走入傳統市場向進行防(搶)竊、反詐騙、交通、婦幼安全及廉政宣導，警方特別推出曾經風靡華人地區的「老夫子」與「大番薯」以及超萌可愛的小小警察一同前往轄內太平傳統市場內掃街，並透過發送手寫版春聯及犯罪預防宣導品等方式以增添喜氣，吸睛又卡哇依的裝扮也得到民眾熱情的回應，也拉近警民距離。

太平警分局別出心裁以不一樣的方式深入傳統市場、大賣場等人潮聚集的場所實施犯罪預防與交通安全宣導，29日一大早由警分局副分局長李克芬帶隊前往太平路傳統市場及太平區農會向婆婆媽媽們宣導，警方亦特別推出大家而熟能詳的Q版老夫子、大番薯，還有警眷也一同共襄盛舉，並由他們的小朋友裝扮成超萌又可愛的小小警察，天真無邪的模樣，格外惹人喜愛

犯罪宣導團除分享喜氣洋洋外，並教導婆婆媽媽們辨別最新詐騙手法、傳遞交通安全常識、兒少保護及廉政宣導等觀念，成功吸引往來民眾的目光，也紛紛跑來合影，小朋友們更是覺得新奇有趣，還跟老夫子、大番薯熱情擊掌互動。

太平警方表示，隨著「108年加強重要節日安全維護工作」到來，年節期間民眾在採買年貨時，要多注意自己財物，例如將背包斜揹置於胸前，貴重財物不放汽、機車置物箱，此外，春節期間也可向警方申請護鈔服務，其次，若接獲陌生來電談到錢或是帳戶，應多利用165反詐騙專線查證，避免遭受到詐騙造成財物損失，更提醒大家年節飲宴多，更應注意行車安全，多一份耐心、少一分事故，也切莫因「酒後駕車」而釀成悲劇。

(中時 )