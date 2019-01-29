高市府官員爆性騷3人 韓國瑜震怒：嚴厲徹查

2019年01月29日 12:09 中時 柯宗緯

高雄市府外基層機關驚爆職場性騷案，受害者至少3人。據悉受害者遭到言語及肢體性騷擾隱忍多年，在主管淫威下不敢吭聲，直到新市長韓國瑜上任後，該單位所屬機關首長在里長請託下，深入了解此案，才爆出這起事件，韓國瑜獲悉後為之震怒，要求有關單位嚴厲徹查到底。

高雄爆出狼師猥褻4童案，高雄市長韓國瑜今（29）日表示，此案是去年5月舊案，未來考量採取北市作法公布當事人姓名。韓還爆料，近日接獲通報，高市府在職主管涉嫌性騷擾，已知有3名受害者，將調職從嚴處分，絕不寬貸。

韓國瑜今在市政會議上，特別針對市府性騷案指示，會後他受訪時提到，有官員牽扯到性騷擾會從嚴處分，已要求政風處調查，雖然他說過「99％興利，1％除弊」，但如果認為通通不管除弊事情，那就大錯特錯，絕對不能容忍惡行劣跡，受害者已做好訪談，正在收網階段，呼籲市府團隊須清廉有效率，及尊重兩性平等。

據悉，此性騷擾案陳年已久，被害人長期性騷擾肢體及語言不當，心理壓力頗大，直到韓國瑜上任後，該單位首長日前拜訪基層，才由里長陪同被害人當面申訴此案，原本被害人僅有1人，後來又有2人也聲稱遭同位主管性騷，目前3名被害者未提告。

該首長私下透露，獲悉此事在1月中旬，已跟加害者主管說「你不處理，我就處理你！」過去不把它（性騷）當一回事，但現在決不寬貸，要讓公務體系上班的人不要有壓力，最快預計年後將該主管調離此單位。

(中時 )