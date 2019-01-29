瑤瑤遭節目除名淚曝「很現實」 吳宗憲點出盲點她認了

2019年01月29日 12:14 中時電子報 黃詩淳 ／綜合報導 ／綜合報導

瑤瑤表示自己因為年紀，被節目除名。(圖／翻攝自YUOTUBE)

有煩惱就來店裡聊！小大熟女俱樂部。(影／YOUTUBE)

瑤瑤（黃喬歆）從《我愛黑澀會》出道，靠著火辣身材和傻大姊個性，成為綜藝節目寵兒，不過隨著年紀漸長，讓她產生不少煩惱，連常去的綜藝節目都悄悄被「除名」，讓她忍不住感嘆「其實真的很現實。」

從「美眉」身分出道，現已32歲的瑤瑤，也開始感受現實面的問題，近日她上《小明星大跟班》透露，本來之前常上的某個綜藝節目，來賓幾乎都是年輕辣妹，她也很常受邀，但隨著年紀增長，「不知道曾幾何時，那個節目已經很久沒去了」，吳宗憲聽了後中肯說「人總是會有歲月的一個挑戰」，讓瑤瑤崩潰「好不想喔，真的很不想。」

而憲哥也對著在場熟女分析，「身為一個熟女，最大的悲哀是什麼？女人最大的悲哀，就是永遠在跟時間賽跑」，話一說出讓現場來賓都點頭贊同，「妳站住不動的時候，秒針一樣過去一格，妳追著它的時候才發覺，時間不累，但是妳已經累了。」完全戳中瑤瑤內心，讓她大嘆氣苦笑說：「現在是要哭的感覺。」

另外，瑤瑤也說到熟女的感情煩惱，她坦言有還不錯的對象，但因為年紀比她小，父母完全不能接受，但男方有自己的經濟能力，也不需要她養，對她也不錯，但媽媽覺得應該找年紀大的對象，她無奈表示自己年紀也大了，「真正條件更好的，他們當然是找年輕妹，也不會找我啊！」

(中時電子報)