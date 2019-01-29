滿月嬰咳到滿臉鐵青 一旁媽洩病因

陳志榮醫師提醒，孕婦與其家人應施打百日咳疫苗，降低寶寶感染風險。鄭郁蓁攝影

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新生兒咳嗽不止，險要命！近日一名剛滿月的嬰兒因頻繁咳嗽，咳到全身抽筋、臉部因缺氧而鐵青，緊急插管送入加護病房治療，一開始還查無明顯腦部異常跡象，但醫師注意媽媽本身已有咳嗽症狀超過1個月，進一步檢查才確診為百日咳，經藥物治療後病情終於好轉。醫師提醒，新生兒施打疫苗前的空窗期常釀意外。

依據統計資料，因百日咳而死亡的患者中，高達7成6是剛出生未滿2個月的小寶寶，正好是新生兒需出生滿2個月才能施打疫苗的空窗期。而百日咳具有高度傳染性，相較於流感1個人可以傳染給2個人，百日咳1個人就可以傳染給14人，接種疫苗則是預防最好的方式。

林口長庚醫院小兒感染科主任陳志榮表示，只要是沒有免疫力的人，均有可能罹患百日咳，但成年人即使不接受治療，症狀在持續數月後會自然恢復，但新生兒就可能造成嚴重併發症，包括肺炎、腦病變，甚至缺氧休克致死。

陳志榮指出，過去10年來，每年通報皆有4、50例，最高一年就有多達90例，多是家人、照顧者傳染，因為成年人、青少年感染百日咳後症狀較不明顯，一旦接觸尚未具有免疫力的嬰幼兒，就有可能傳染，且此時嬰幼兒的呼吸能力不好，嚴重咳嗽起來，常影響呼吸與進食。

陳志榮醫師提醒，為隔絕百日咳傳染，衛福部建議孕婦應於懷孕第三個孕期（27~36週）施打百日咳疫苗，讓母體產生的抗體可透過胎盤傳給胎兒，嬰兒出生後就有抗體能抵禦。至於一般民眾如莫名咳嗽超過2週，且咳起來無法抑制，就需警覺自己是否為百日咳，儘快就醫接受治療。

(中時 )

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