起訴華為之際劉鶴赴美 美盼談判大幅進展

2019年01月29日 12:13 中時電子報 馮英志

大陸貿易主帥劉鶴30日將率團啟程出訪華盛頓，預計 30日至31日舉行部長級會談，並於31日與川普見面。雖然美財政部長梅努欽期盼貿易談判可獲得大幅進展，但此時正值美國司法部正式對華為與華為財務長孟晚舟提出起訴之際，可預見中美關係未來恐更加緊繃。

大陸貿易主帥劉鶴30日將率團啟程出訪華盛頓，預計 30日至31日舉行部長級會談，並於31日與川普見面。

綜合外電報導，梅努欽（Steven Mnuchin）在白宮記者會上表示，此輪貿易談判中、美雙方正設法處理一些「複雜的問題」，如智慧財產權、強制外企合資與技術轉讓，以及實際執行等3大議題為這次談判主題，也包括在達成協議後，查驗中方改革執行狀況的方法。梅努欽另表示，至今美中貿易對談已有重大進展，目前雙方正努力要在3月1日美方對進口中國商品大幅加收關稅的期限之前達成協議。

此輪部長級談判中，美方由美國貿易代表辦公室（USTR）代表萊特希澤（Robert Lighthizer ）擔任負責人。除了財政部部長姆努欽之外，商務部部長羅斯（Wilbur Ross）、美國國家經濟委員會（NEC）主席庫德洛（Larry Kudlow）和主管貿易的總統助理納瓦羅（Peter Navarro）也將出席。

現今離中美貿易戰休兵期大限僅剩31日，中國大陸此時面經濟成長面臨28年來最為緩慢的一年，而剛與國會達成妥協、同意重啟政府運作的川普，需要在貿易談判上扳回一城以挽回政治資本，雙方都有敲定協議的意願。前國際貨幣基金（IMF）中國事務主管普拉薩（Eswar Prasad）指出，雙方此次可能達成「臨時部分」的協議，畢竟「雙方在談判上雙方堅持的立場仍有所差距，不太可能達成長期全面的協議」。

中美要達成貿易談判已經不易，然而美國司法部起訴華為、旗下若干子公司及財務總長孟晚舟，不但讓緊張情勢加劇，更讓貿易談判添增變數。雖然美國商務部部長羅斯表示華為事件屬於司法案件，完全與對中貿易談判分開進行，但美國媒體多認為，司法部的起訴行動將對即將到來的美中貿易談判帶來壓力，儘管堅稱起訴華為與貿易談判無關，但早在孟晚舟遭到逮捕之初，川普曾暗示不排除將此案做為貿易談判籌碼。

(中時電子報)