5G近了！陸工信部：5G正式商用終端有望面世

2019年01月29日 12:42 中時 藍孝威

大陸工業和信息化部信息通信發展司司長聞庫今天表示，5G已達到了預商用階段，目前最終的商用終端和芯片正加緊研發，有望在今年年中出現一個較好的商用終端。老百姓期盼了5G很長時間，工信部將努力讓老百姓盡早拿到5G終端。

大陸工信部今天在國新辦舉行新聞發佈會，信息通信發展司司長、新聞發言人聞庫表示，工信部高度重視推動5G發展，鼓勵企業積極參與5G的國際標準化工作，推動形成了全球統一的5G標準。

聞庫表示，在研發推動方面，大陸有一個5G推進組，即IMT-2020（5G）推進組。在這個推進組的組織下，開展技術研發試驗，加快了各國有關研發企業的技術成熟；同時，大陸也有一個重大專項，邀請了包括國外企業在內的研發企業，共同參與5G的研發工作，開展技術試驗，加強在這方面的整體合作。

聞庫表示，前期，大家可能也看到了，工信部及時發佈了5G頻率的規劃，營造5G發展的良好環境。上星期，IMT-2020推進組，報告了2018年整個5G的測試情況。從測試情況看，目前的系統設備產品基本已經達到了預商用的水平。

至於芯片和終端，聞庫表示，目前他也沒看到，他看到的終端還是大盒子的機櫃式終端，是用來進行性能測試的，真正的商用終端還沒有看到。他說，終端芯片和終端研發，芯片企業和終端企業正在緊鑼密鼓地推動。

聞庫表示，從現在的進度看，應該有望在今年年中出現比較好的商用終端。5G和4G不一樣，5G將成為構建萬物互聯新一代信息網路的基礎設施，在這方面會有很多應用。其中，車聯網是5G應用的一個重要領域之一，車聯網的加快發展也為5G的跨行業、跨領域的融合應用探索積累經驗，為5G的發展提供更好的、更廣闊的平台。

聞庫表示，接下來，工信部將進一步落實大陸中央經濟工作會議的精神，繼續秉承開放、合作、共享的理念，加強國際合作、堅持對外開放，與全球產業界一起努力，共同推動5G的芯片和終端的成熟，加快5G網絡的建設進程，加大5G應用的推進力度，爭取讓廣大用戶早日用上5G終端，享受5G各類應用。

(中時 )