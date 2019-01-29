新低碳轉運中心啟用 供各式充電站、gogoro租借

2019年01月29日 12:29 中時 張亦惠

翁章梁現場由TESLA車主劉先生陪同試駕，安靜、科技的駕駛模式讓他驚呼連連。（張亦惠攝）

嘉義高鐵的「新低碳轉運中心2.0」29日由嘉義縣長翁章梁、綠悠遊公司總經理陳慶全等人揭牌啟用，翁章梁現場由TESLA車主劉先生陪同試駕，安靜、科技的駕駛模式讓他驚呼連連，新低碳轉運中心除整合各式綠能運具充電站外，還有直掛行李、租借gogoro等服務，未來更將串聯嘉義主要景點。

在嘉義高鐵BRT站對面的低碳轉運站原先是臨時設施，縣府爭取1600萬經費，規畫232坪，委託綠悠遊公司營運，提供能源補給站、運具租賃、接駁、行李直掛、旅客服務中心等服務。

啟動日當天，縣府委託營運廠商綠悠遊公司特別向劉姓車主借來TESLA，來自台南的劉姓車主表示，包括他自己，很多特斯拉車主都很愛到阿里山，車子充飽電跑400公里沒問題，一般充電站充1小時約可跑70公里，超級充電站半小時就可充80％的電量。

新低碳轉運中心提供gogoro電動機車租賃服務讓人眼睛為之一亮，陳慶全透露，初期提供3台供租賃，1天租金為600元，搭配太保、朴子、民雄等地的電池交換站，提升旅程續航力與可變性。

除此之外，也有電動汽車預約包車服務，讓旅客暢遊故宮南院、蒜頭糖廠、高跟鞋教堂等地，未來更結合各鄉鎮逐步設置電動汽機車充電站，將嘉義縣打造成全方面低碳環保的城市。

翁章梁表示，低碳的運行是世界趨勢，很多地方要設相關電網，才能使用相關工具的民眾更方便，新低碳轉運中心有充電站外還可以租車，也有旅客服務中心跟行李托運，是近高鐵站一個服務旅客的好地方，也代表嘉義縣在節能減碳上的努力。

(中時 )