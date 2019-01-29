影》鍾小平爆：柯P曾邀韓國瑜任副市長綠色勢力介入破局

鍾小平爆：柯P曾邀韓國瑜任副市長綠色勢力介入破局（中天新聞）
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北市議員鍾小平（左）今拜會高市長韓國瑜（右）要為「選民服務」討韓市長紅包及春聯。（柯宗緯攝）
北市議員鍾小平（右）為「選民服務」討韓市長紅包及春聯，高市議員蔡金晏（左）代為擠出50份應急。（柯宗緯攝）

台北市議員鍾小平今（29）日特別拜訪高雄市長韓國瑜，為了「選民服務」來討百份春聯、紅包及小吊飾，鍾爆料台北市長柯文哲原有意找韓國瑜擔任北市副市長，但民進黨極力反對才破局，但他希望牽線北高雙城籃球聯誼賽，這算是一場無政治味的「柯韓會」。

對此，韓國瑜回應，柯P心裡怎麼想，自己不知道，當時只接到指令當顧問，沒有要當副市長，每天準時上下班，但後來就因故離開。對於柯P有意組黨一事，韓直說，這是柯P的選擇，他要發展政治路線想法予以尊重，現階段自己的想法就是把高雄市政做好。

鍾小平說，最近服務處電話被打爆，上百通電話要求要韓市長紅包及春聯，他心想自己來比較有誠意，因此特地搭7時30分高鐵從台北前來，最後高市議員蔡金晏先代為「擠出」50份給鍾小平。

鍾小平笑說，目標是1000份，雖然不太可能達到，但會盡力而為，希望能幫鄉親盡量爭取，除了已向他「預定」的外，剩餘將公布地點開放民眾索取。

鍾小平表示，與韓國瑜是同一個眷村從小一起長大，還一起打藍球，感謝他在去年市議員選戰時競選看板合影，讓他拿下該區最高票。

韓流成功翻轉高雄，但談到此重大政治轉折，鍾小平為韓國瑜感到不平，他透露，韓國瑜在卸下北農總座後，曾短暫入北市府擔任有給職顧問3天，後來柯P有意找他擔任副市長，未料抵不過民進黨反對勢力，這樁人事案最終胎死腹中，至於當時要換下哪位副市長，「我知道，但我不能說啊！」

鍾小平說，柯韓會還沒譜，但會先力邀柯P及韓國瑜展開雙城藍球聯誼會，他笑說，柯市長體力好，但藍球技術不怎麼樣，但希望能早日促成這項賽事，就算不打全場，站罰球線投籃過過癮也好。

(中時 )

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