暖暖包一直搓會「短命」 專家：冷掉別丟還有妙用

2019年01月29日 12:40 中時電子報 陳煌祥

冬天隨身發熱小物有很多種，有傳統的懷爐、熱水袋、充電式的暖暖蛋等，其中最容易取得的則是便利商店就有賣的拋棄式暖暖包，常見到有人拿在手裡搓揉磨擦。台大化工博士表示，暖暖包原理並非摩擦生熱，一直搓反而會讓它發熱時間變短，使用過的暖暖包不急著丟，放到衣櫃、鞋櫃中還能除濕除臭。

據《ETtoday》報導，台大化工博士表示，拋棄式暖暖包發熱原理就是讓鐵粉生鏽，鐵在氧化的過程中會放熱，但鐵粉自然生鏽需要時間，因此需要加入活性碳、蛭石、食鹽，來加速鐵粉的氧化反應。

謝玠揚說，蛭石是一種天然礦物，孔隙度很高，有很好的保水、透氣性，園藝常用來混成培植用土壤；活性碳跟蛭石都是用來吸收空氣中的水分，而食鹽則是發揮電解質的功用，以加速鐵粉氧化的速度。

謝玠揚表示，暖暖包的原理絕不是摩擦生熱，不用搓也是會慢慢發熱，搓它只是加速反應熱得比較快，另外，用搖的能增加與空氣接觸機率，發熱效果可能更好，不過他提醒，若發熱的越快，持續發熱的時間也會縮短，反之則撐越久，但溫度可能就不會太熱。

最後他也說，用過的暖暖包雖無法再發熱，不過裡面活性碳和蛭石的多孔隙特性還是會吸收水分，他建議，可將用過的暖暖包放入鞋櫃、衣櫃中，幫助除臭除溼。

(中時電子報)