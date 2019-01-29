警員化身狂新聞小編 中正一分局宣導預防犯罪

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新年將屆，北市警中正一分局為了加強重要節日安全維護工作，特別由員警化身狂新聞小編，製作有趣的新聞短片宣達春節警察服務不打烊，讓民眾過個好年。

中正一分局表示，今年加強重要節日安全維護工作期間，是從1月28日22時起至2月11日24時止，為期15天，警方工作重點包括三大主軸：「治安平穩」、「交通順暢」及「民眾安心」。

中正一分局為加強宣導警察春節維安工作不打烊，特別由員警集合製作「中正一狂新聞」，內容涵蓋交通順暢及為民服務等面向，在短短3分鐘的影片中，呈現「行人交通安全觀念」、「道路故障車狀況排除」、「警車開道」、「交通違規取締」及「家暴防治」等當前重要工作，透過輕鬆又逗趣的短片及對話，讓人莞爾一笑的同時，又能留下深刻印象，達到宣傳加強重要節日安全維護工作的目的。

中正一分局另外對於為民服務方面，因應春節期間民眾返鄉過年，在長達九天的年假期間，警方將持續提供「舉家外出」服務，有需要的民眾均可自行至住家附近的派出所申請，轄區派出所會先行至現場勘查適當地點，增設臨時巡邏箱加強巡邏密度及見警率。警方同時也呼籲大家，春節期間南來北往務必注意行車安全，外出遊玩加強居家門禁管理，讓宵小無法稱虛而入。

(中時 )

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